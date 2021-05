Fotogrāfijas muzejs uzsācis podkāstu sēriju – sarunas ar pazīstamiem latviešu fotogrāfiem

Latvijas Fotogrāfijas muzejs 2021. gada sezonā organizē jaunu, izglītojošu programmu plašai auditorijai – raidierakstu jeb podkāstu ciklu "Fotogrāfa balss muzejā", kas sastāvēs no astoņām intervijām ar latviešu fotogrāfiem.

Līdz šim jau publicētas sarunas ar fotogrāfiem Agnesi Zeltiņu un Aivaru Liepiņu, bet nākamā podkāsta viešņa būs mākslas fotogrāfe Elīna Ruka.

Programma radīta ar mērķi veicināt aktīvu sadarbību starp institūciju, fotogrāfiem un sabiedrību, kā arī raisīt diskusiju par fotogrāfa darbu, tā specifiku un apspriest nozarei aktuālus tematus. Šīs sarunas fotogrāfiem sniegs iespēju paust savas idejas un nostāju vidē, kurā tās netiek interpretētas vai pārveidotas citu vārdiem, tādējādi saglabājot paša autora vēstījumu par savu darbu.

Viena no svarīgākajām raidieraksta daļām būs muzeja sekotāju un interesentu līdzdalība – jautājumi, stāsta muzeja pārstāvji. Tāpēc organizatori aicina līdz 2021. gada 3. jūnijam iesūtīt jautājumus mākslas fotogrāfei Elīnai Rukai. Jautājumus var sūtīt uz e-pastu info@fotomuzejs.lv vai aizpildot veidlapu, tos arī iespējams uzdot, rakstot privātu ziņu uz kādu no muzeja oficiālajiem sociālajiem tīkliem "Facebook", "Instagram", "Twitter" – @Fotomuzejs.

Strādājot ar fotogrāfiju, Elīnu Ruku interesē medija robežas, tradīciju pārskatīšana. Viņai patīk pētīt gan materiālu, gan tā formu. Fotogrāfe savos darbos bieži izmanto caurspīdīgu materiālu – foto plēvi; vispirms tā ir norāde uz ūdens dabu – caurspīdīgumu; kad materiāls apdrukāts, tas turpina spēli starp attēlu un materiāla īpašībām, kā arī aizpilda robus zināšanās un pieredzes trūkumā par ūdeni. Māksliniece griež, veido un kārto fotogrāfijas slāņos, it kā secētu ūdeni, lai uzzinātu, kas slēpjas dziļākos slāņos, izveidojot savu interpretāciju par realitāti, zināšanām, kustību un dziļumu. Pievienojot līmlenti, novelkot līnijas, viņa rada stabilitāti un drošības sajūtu, lai gan ūdenim tāda nepiemīt. Savukārt telpiskajos darbos formas kļūst līdzīgākas ūdens kustībai, veidojot apņemošu pieredzi.

Impulss pievērsties ūdens tēmai autorei radās neizpratnes dēļ, kā tas spēj vienlaicīgi ar milzu spēku vilināt un atgrūst. Ūdens nepārtrauktā kustība, amorfā daba, daudzveidīgums un dažādība, mainība un noslēpumainība ir stimuls autores padziļinātai tēmas izpētei un mākslas radīšanai. Strādāt ar šo tēmu, viņasprāt, vienlaikus ir vērot un domāt par vienmēr mainīgo dzīvē, mūsos un fotogrāfijā.

Elīna Ruka (1981) ieguvusi maģistra grādu mākslas fotogrāfijā Kolumbijas koledžā Čikāgā (2016), bakalaura grādu fotogrāfijā Kondē skolā Francijā (2009). Kopš 2008. gada piedalījusies izstādēs ASV, Beļģijā, Dānijā, Francijā, Lietuvā un Latvijā. 2013. gadā ieguvusi prestižo Fulbraita stipendiju maģistratūras studijām ASV, 2015. gadā Jāņa Grundmaņa stipendiju studijām ASV, 2016. gadā Albert P. Weisman balvu projekta pabeigšanai un Ruth and Harold Chenven Foundation mākslinieka apbalvojumu.

2017. gadā Elīna Ruka iekļuva "Photo Lucida Critical Mass" finālā. Rukas darbi publicēti "Aint-Bad" izdevumā "Curator's Choice" (2017), Latvijas Fotogrāfijas gadagrāmatā (2013), "Generation of Place: Image, Memory and Fictio in the Baltics" (2011). Fotomākslinieces darbi iekļauti Zuzānu kolekcijā, Detroit Center for Contemporary Photography New Directions kolekcijā un The Sondra Gilman and Celso Gonzalez-Falla privātkolekcijā.

Iepriekšējos raidījumus, kuros runā Aivars Liepiņš un Agnese Zeltiņa, iespējams noklausīties Fotogrāfijas muzeja mājaslapā.