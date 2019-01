Galerijā '427' atklās Viktora Timofejeva un Alkesandra Jetcī izstādi 'Aminals'

25. janvārī galerijā "427" tiks atklāta latviešu mākslinieka Viktora Timofejeva un amerikāņu mākslinieka Aleksandra Jetcī (Alexander Iezzi) kopizstāde "Aminals", portālu "Delfi" informē galerijas saimnieks, mākslinieks Kaspars Groševs.

Izstādes kuratore Marta Trektere raksta: "Raksts aizsākās īrisa stiebra apakšpusē, tieši ziedkopā. Kaut kur starp simetriskiem ziediem ar sešām lapiņām. Rakstu izrotāja viendabīgs tīklojums un nelieli punktiņi. Stiebra centrā bija bārda, pilna ar sīkiem kukaiņiem, kas rāpoja pa krāšņo, violeto ziedu. Bišu mātei ir jātiek galā ar pārbaudījumu – atrisināt vissarežģītāko matemātikas uzdevumu, kāds jebkad ir eksistējis.''

Viktors Timofejevs dzimis 1984. gadā Rīgā. Nesenākās izstādes: "God Room" Alyssa Davis Gallery, Ņujorkā (2018), "HAPPINESS" sadarbībā ar Anniju Puolaku, Jako Pallasvuo, TARWUK Cordova, Barselonā (2018), "Pārnēsājamās ainavas" Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā (2018), "Kāpnes uz meloni" "Kim?" Laikmetīgās mākslas centrā (2017); "S.T.A.T.E." "Drawing Room", Londonā (2016). Starp nesenākajiem mūzikas projektiem ir "Zolitūde" (sadarbībā ar Kasparu Groševu), "Quantum Natives" (2017), "Palace of Peace and Reconciliation", "lobitlandscapes" (2016).

Aleksandrs Jetcī dzimis 1987. gadā Tuksonā, Arizonā, ASV. Nesenākās performances un izstādes: "Some Elementary Dinner Sculpture" "Peach", Roterdamā (2019), "Signs of Invasion" (performance kopā ar Billiju Balthīlu), "Ku'damm Kuree", Berlinē (2018), "Tripping Autonomy" "De Kroon", Roterdamā (2018), "Kunsthalle For Music" (performance) "Witte de With" Laikmetīgās mākslas centrā, Roterdamā (2018); "My New Feelings Whip" (performance) "Galleri Syster", Lūleo (2017), "BOOKLUB 10" (performance) MoMA, Ņujorkā (2016).

Galerija "427" dibināta 2014. gadā ar mērķi kārtot, izjaukt, pārkārtot un no jauna izjaukt laikmetīgās mākslas komponentes.

Izstāde apskatāma no 25. janvāra līdz 1. martam, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās 16.00 – 19.00. Citos laikos izstādi iespējams apskatīt, iepriekš piesakoties. Ieeja izstādē bez maksas.