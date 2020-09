Galerijā 'Bastejs' būs aplūkojama igauņu mākslinieka Pētera Allika darbu izstāde

Galerijā "Bastejs" 30. septembrī tiks atklāta igauņu mākslinieka Pētera Allika (1966-2019) piemiņas izstāde "Art is a Serious Thing 2020".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē galerijas pārstāvji, ekspozīcijā būs pārstāvēti darbi no dažādiem laika periodiem, sākot no deviņdesmito gado sākuma linogriezumiem līdz darbiem no pēdējās mākslinieka solo izstādes Tartu mākslas muzejā 2017. gadā "Cultivated Schizophrenia" un darbiem no projekta "Eating Culture".

Kā raksta izstādes veidotāji, Pēteri Alliku var uzskatīt par vienu no oriģinālākajiem un drosmīgākajiem gleznotājiem un grafiķiem mūsdienu Igaunijas mākslas ainā. Alliks ir mācījies Tartu mākslas skolā (1983–1988) un Tallinas mākslas universitātē (1991–1992) un Tartu Universitātes Glezniecības nodaļā, kuru absolvējis 1993. gadā. Alliks ir viens no "Kursi Skola" dibinātājiem (1988). Viņš ir saņēmis vairakus apbalvojumus par uzdrošināšanos: Ado Vabbe stipendiju (1997); Konrāda Magi balvu (2001), 2002. gadā ieguvis Gran Prix VIII Starptautiskajā Baltijas valstu biennālē Kaļiņingradā, Kristjana Rauda balvu (2005), Čikāgas grafiķu sadarbības balvu, ASV (2011); Piektās "Rokycany" grafikas mākslas biennāles (2011) un daudzu citu atzinību.

"Pēteris Alliks kā sociāls mākslinieks. Tāpat kā lielākā daļa sociālo mākslinieku, arī viņš dokumentē. Allika specialitāte ir īpaša dokumentācija. Viņš nepievēršas tieši notikumiem vai problēmām, bet cilvēku emocijām, kuras rada notikumi," raksta igauņu māksliniece un mākslas kritiķe Mari Kartau.

Mākslinieks par saviem darbiem saka: "Mani darbi ir par šī brīža situāciju. Tā nav māksla par mūžību vai mūžīgo skaistumu! Tikai šodienas situācijas – tas ir mans mūžīgais skaistums. Ja tu dzīvo savu dzīvi tagad, tad tu zini, kas ir pagātne un kas nākotne.

Līdz šim galerijā "Bastejs" bijušas četras Pētera Allika darbu izstādes.