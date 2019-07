Galerijā 'Careva' atklās nonkonformista Visvalža Ziediņa darbu izstādi

Šā gada 25. jūlijā galerijā "Careva" tiks atklāta mākslinieka nonkonformista Visvalža Ziediņa (1942 - 2007) izstāde "Back To the Future", portālu "Delfi" informē galerijas pārstāvji.

Izstādē būs apskatāmi mākslas darbi, ko Ziediņš radījis padomju laikos, šie darbi tobrīd netika izstādīti un Ziediņa mākslinieciskā darbība bija publiski neatzīta.

Dzīvojot un radot mākslu padomju laika reālijās, Ziediņš bieži vien izmantoja jau pastāvošus materiālus un objektus, pārveidojot tos un izpaužot savu iekšējo brīvību.

"Šī tik ļoti cilvēcīgā vēlme radīt un pašizpausties pastāv jebkuros politiskajos un sociālajos apstākļos. Visvalža Ziediņa daiļradei ir spilgti izteikta aktualitāte mūsdienās, jo dzīvojot uz ekoloģiskās krīzes sliekšņa arī mūsdienu māksliniekiem drīz vien var nākties sākt izmantot jau esošus, parocīgus materiālus savu ideju vizuālai izpausmei. Materiālu trūkums, ko izraisīs dabas katastrofas, varētu tikt salīdzināms arī ar materiālu, bet ne ideju, trūkumu PSRS laikos. "Back To the Future" jeb "Atgriežoties nākotnē" izstādītie mākslas darbi parāda Latvijas mākslas vēstures kanona iztrūkstošo posmu, mākslinieku, kura karjera sāk attīstīties tikai pēc viņa nāves, un pārsteidz ar savu laikmetīgumu," raksta izstādes veidotāji.

Galerija "Careva" atrodas Kaļķu ielā 24. Galerijas darba laiki no otrdienas līdz piektdienai no pulksten 12.00 līdz 18.00; sestdienās no pulksten 12.00 līdz 16.00.