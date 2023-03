Galerijā 'Istaba' būs jauno mākslinieču Kristas Namnieces un Diānas Drozdeckas izstāde

No 27. marta galerijā "Istaba" būs aplūkojama divu jauno mākslinieču – Kristas Namnieces un Diānas Drozdeckas pirmā personālizstāde "Vai viss, kas spīd, ir priecīgs?"

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" vēsta galerijas pārstāvji, izstādes nosaukums radies sarunas rezultātā. Sākotnēji nenozīmīgais teikums pārvērties jautājumā, kuram atbilde nu jau skatāma vizuālā valodā, izstādes formātā. Jautājums ved dažādās pārdomās. Māksliniecēm tās ir divas atšķirīgas sajūtas, kā rezultātā apvienotas abas pieejas un dažādās tehnikas – keramika un grafika.

Objekti izstādē rada nojausmu par kādas kartes, laukuma robežām. Formas veidotas no vairāku laukumu kopuma, kas veidoti no akmensmasas. Rodas sajūta, ka kāds laukums spīd vairāk, kāds mazāk. Katrs spīd citādi, atkarībā no kāda leņķa uz to skatāmies, kā mākslinieces to pamanījušas, izmantojušas un attīstījušas tālāk. Grafiskā forma un laukuma spīdums ir kā atsauce uz grafīta materiālu, kuru slāņojot uz papīra var iegūt "līdzīgu" efektu. Eksperimentu rezultātā autores vēlējušās saprast cik lielā mērā ir iespējams šo grafīta sajūtu pārnest uz keramikas materiālu, kādas sajūtas tas rada, transformējoties citā formātā.

"Akmensmasas laukumi ir roku darbs. Katru laukumiņu, kas veido lielāku objektu individuāli apstrādājām un sagatavojām kā atsevišķu keramikas objektu. Materiāla spīdums, kas pasvītro izstādes konceptu, panākts glazējot. Laukumu savienošanai izmantojām šuvju špakteli," par darba tehnisko pusi skaidro mākslinieces.

Diāna Drozdecka beigusi Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu un Latvijas Mākslas akadēmijas Keramikas nodaļu. Piedalījusies grupu izstādēs. Jauno keramiķi raksturo minimālistiska pieeja, formu apvienojot ar funkciju.

Krista Namniece beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu un Antverpenes Karalisko Mākslas akadēmiju. Piedalījusies grupu izstādes Latvijā un ārzemēs. Pašlaik jaunākie darbi apskatāmi arī "Museum de Reede" Antverpenē, Beļģijā.

Izstāde galerijā "Istaba" būs skatāma līdz 21. aprīlim.