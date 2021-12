Galerijā 'Jēkabs' aplūkojama Jāņa Ziņģīša gleznu izstāde

Gada nogalē un nākamā gada sākumā – līdz 22. janvārim – mākslas galerijā "Jēkabs" ir aplūkojama Jāņa Ziņģīša (1973) gleznu izstāde.

Kā "Delfi" informē galerijas pārstāvji, tajā ir eksponētas 20 pēdējā gada tapušas gleznas - dabasskati un pilsētainavas dažādos gadalaikos.

Glezniecībā jautājums, kā notvert netveramo ar otas un krāsas palīdzību vienmēr ir bijis aktuāls. Atbildi uz šo jautājumu savā mākslā meklē arī Jānis Ziņģītis. Kā gleznā mēģināt attēlot īstenību, kas ir nepārtrauktā kustībā un attīstībā? "Tas nav iespējams. Bet var mēģināt," saka pats mākslinieks.

"Jānis Ziņģītis ir viens no nedaudziem latviešu mūsdienu māksliniekiem, kurš ir uzticīgs reālisma žanram un izkopis to līdz pilnībai. Viņa darbos realitāte atklājas meistarīgā sajūtu tvērumā - saules apspīdētas kraukšķīga sniega kupenas dziļi mežā, vai dzintara krāsas ūdens Baltijas jūras piekrastē, rīta migla un zelta stunda vakarā. Ziņģīša mākslu caurvij dažādu gadalaiku nokrāsas un izteikts atmosfēriskums. Viņš ir arī viens no retajiem reālisma pārstāvjiem, kas gleznās pievēršas kustībai - gleznojot lidojošus putnus mākslinieks ir notvēris plīvojošu spārnu kustības ar teju fotogrāfisku precizitāti," raksta izstādes veidotāji.

Gleznotājs un pedagogs Jānis Ziņģītis ir apguvis glezniecību Latvijas Mākslas akadēmijā un papildinājis zināšanas Dienvidmenas universitātē, Portlandē, ASV. Laikā no 2006. līdz 2016. gadam bijis Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolas direktors un kopš 2016. gada ir Nacionālās Mākslu vidusskolas direktors. Mākslinieku savienības biedrs kopš 2004. gada. Jāņa Ziņģīša darbi atrodas privātkolekcijās Latvijā, ASV, Austrālijā, Austrijā, Beļģijā, Čehijā, Francijā, Izraēlā, Krievijā, Norvēģijā, Polijā un Vācijā.

Mākslas galerijā Jēkabs Jāņa Ziņģīša darbi būs apskatāmi līdz 2022. gada 22. janvārim darba dienās no pulksten 11 līdz 18 un sestdienās no pulksten 11 līdz 15.