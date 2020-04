Galerijā 'Jēkabs' skatāma Alises Mediņas gleznu izstāde 'Pilsētas simfonijas'

Galerijā "Jēkabs" no 16. aprīļa līdz 16. martam skatāma gleznotājas Alises Mediņas izstāde "Pilsētas simfonijas", portālu "Delfi" informē galerijas pārstāvji.

"Simfonija ir visvairāk attīstītā simfoniskās mūzikas forma, tajā iespējams ietvert plašus idejiski emocionālus vispārinājumus", spilgtu dramaturģiju, tonālu attīstību un tēmu kontrastus, dažādie ritmi, trokšņi, skaņas veido noskaņu intonācijas, dažkārt draudīgas, vai priekpilnas, citreiz melanholiskas. Tā līdzīgi vizuālajā mākslā telpu, noskaņu, ritmu rada krāsa, triepiens, kompozīcija un enerģija, ko arī esmu centusies "sakomponēt" gatavojoties šai izstādei," stāsta Alise Mediņa.

Par izstādē redzamajām gleznām stāsta autore: "Tagad ir īstais laiks dzirdēt savus sirdspukstus. Jo lielo pilsētu "asinsrite" ir apstājusies. Lai arī gleznās ir pilsētu ainavas, tēlotas dažādos gada un dienas laikos un tiešā veidā ar mūziku vilkt paralēles ir grūti, manuprāt tās tomēr mazliet skan... Ja ieklausās.

Kad gleznoju, par atskaites punktu sev pašai turu tādu kritēriju, vai process manī izraisa sajūsmu un vai varu iluzori it kā "iekāpt" gleznā un paceļot pa priekšā stāvošo ainavu. Ja ar jums ir līdzīgi, tad pirms skatīšanās uzvelciet gumijas zābakus, jo lijis manās gleznās ir daudz."

Latvijas mūsdienu mākslā Alises Mediņas mākslinieciskais rokraksts ieguvis savu atpazīstamību jau no pirmajām izstādēm.

"Alise Mediņa ir jaunās paaudzes māksliniece, taču viņas gleznotajās ainavās jūtama sena dvēsele. Balstoties uz akadēmisku zīmējumu un strādājot galvenokārt ainavas žanrā klasiskajā glezniecības tehnikā uz audekla ar eļļu, Alisei ir izdevies savienot pagātni un kultūras pirmtēlus ar mūsdienu cilvēka sajūtām," raksta galerijas "Jēkabs" pārstāvji.

Publikai Alises Mediņas personālizstāde "Pilsētas simfonijas" būs atvērta laikā no 16. aprīļa līdz 16. maijam Darba laikā no pirmdienas līdz piektdienai, no pulksten 12.00 līdz 16.00 pēc iepriekšējas vienošanās. Izstādi var skatīt arī mājas lapā www.paintings.lv.

Galerija "Jēkabs" atrdoas Jēkaba ielā 26/28, Rīgā.