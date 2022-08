Galerijā 'Smilga' atklāta jaunā tēlnieka Oto Holgera Ozoliņa personālizstāde

Ceturtdien, 11. augustā, galerijā "Smilga", Eduarda Smiļģa ielā 34 A, atklāta jaunā tēlnieka Oto Holgera Ozoliņa personālizstāde "400 rīti", kas piedāvā caur mākslu satvert laiku meditatīvā punktā, vēsta galerijas pārstāvji.

Izstādes kompozīcija veidota no 400 dažāda veida kokā grebtām karotēm, kuras simbolizē mirkļa nozīmīguma tvērumu konkrētā objektā.

Laika nogrieznis, ko var redzēt ekspozīcijā, sniedzas laika posmā sākot no 2021. gada janvāra. "Pēc neveiksmīga, gandrīz traģiska zemledus makšķerēšanas rīta sapratu, ka jāatrod cits, drošāks veids, kā pabūt ar sevi un savām domām. Nolēmu katru rītu iesākt ar karotes izgrebšanu. Tas man lika veltīt laiku savdabīgai meditācijai un paralēli izveidot reālu objektu, neatkarīgi no vietas, garastāvokļa, pieejamajiem materiāliem un instrumentiem. Interesanti, ka apskatot jebkuru no šīm karotēm varu precīzi restaurēt atmiņā rītu, vietu un savu noskaņojumu, kad konkrēto karoti grebu," stāsta tēlnieks.

Jaunais mākslinieks ir tēlnieks otrajā paaudzē un šī būs Oto Holgera Ozoliņa pirmā personālizstāde pēc Latvijas Mākslas akadēmijas beigšanas ar diplomdarbu, kurš tika novērtēts kā izcils. Līdz šim Oto Holgers Ozoliņš piedalījies dažādu teātra izrāžu scenogrāfijas veidošanā un tēlniecības objektu radīšanā pilsētvidē.

Izstāde top ar Valsts Kultūrkapitālfonda atbalstu un būs apskatāma līdz 3. septembrim.