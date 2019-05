Ģertrūdes ielā atklās jaunu telpu mākslai 'Look!'

24. maijā pulksten 19.00 Ģertrūdes ielā 62, Rīgā tiks atklāta telpa mākslai, kurā apmeklētājiem būs iespēja arī iegūt kādu mākslas darbu savas kolekcijas papildināšanai, portālu "Delfi" informē galerijas pārstāvji.

Galerijas izstāžu ciklu atklās tēlnieks Marks Sun Roz (Marks Rožencovs) ar personālizstādi ''Make Sculpture Great Again!''

Marks Sun Roz ir jauns tēlnieks no Latvijas, kurš šobrīd turpina maģistra studijas Latvijas Mākslas akadēmijas tēlniecības katedrā.

"Viņa darbi ir izcils laikmetīgās skulptūras attēlojums, kuru pamatā ir labi zināmi grafiskie tēli, pilni ironijas un humora," raksta izstādes veidotāji.

Kā saka pats mākslinieks: '"Es nepārtraukti esmu jaunu metožu un tehniku meklējumos, bet par cik uzaugu "Nickelodeon", "PlayStation" un "McDonald's" ērā, šie digitālie personāži dabīgi integrējušies manos darbos un es necenšos no tā izvairīties, tieši otrādi, to kultivēju un cildinu. Pārsvarā es veidoju darbus, bez konkrēta vēstījuma, bet gan uzticos savai radošajai intuīcijai un meistarībai, lai radītu jaunus darbus.''

Mākslinieks ciena un mīl mūsdienu moderno pasauli, visas tās daudzveidīgās prizmas un iedvesmojoties no dinamiskās ikdienas vides, to visu iemūžina savā jaunradē lai vienkārši pasmietos, vai tieši otrādi to izceltu.

Izstāde skatāma no 24. maija līdz 15. jūnijam galerijā ''Look!''. Darba laiks otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien un sestdien no pulksten 13.00 līdz 20.00.