'Gorā' atklāta tēlnieka Aigara Bikšes izstāde 'A. Bikšes cīņa ar tukšumu'

Latgales vēstniecības "Gors" Mākslas galerijā atklāta tēlnieka Aigara Bikšes personālizstāde "A. Bikšes cīņa ar tukšumu", kurā apkopoti darbi no mākslinieka pēdējo 10 gadu perioda daiļrades. Izstāde skatāma no 29. janvāra līdz 24. martam, bet tēlnieku klātienē sveikt varēs 24. februārī pulksten 15.15 – mirkli pirms Latgaliešu kultūras gada balvas "Boņuks 2018" ceremonijas, portālu "Delfi" informē "Gors" pārstāve Edīte Husare.

Izstādē "A. Bikšes cīņa ar tukšumu" autors dalās savās pārdomās par dažādiem personiskiem un sociāli politiskiem procesiem. Tā vērš uzmanību uz to, ka cilvēka darbības nozīmība ir kontekstatkarīgs lielums – to nosaka situācija un perspektīva. Cilvēks var būt ļoti lepns par sevi, pēc tam saprast, ka tas nav nekas, un viņu pārņem skumjas, ka ceļš uz piepildījumu ir sarežģītāks nekā iecerēts vai arī pavisam citādāks. Izstādē aplūkojami seši darbi, kas pārstāv pēdējo desmit gadu periodu tēlnieka daiļradē un stāsta par atšķirīgām tēmām. Rēzeknē skatāmi darbi "Lauvenes cīņa ar tukšumu", "Meitene ar koka kāju", "Vladimirs sēņo" un citi. Lielformāta darbi izstādei izvēlēti no mākslinieka privātās kolekcijas, domājot par Latgales vēstniecību GORS kā piemērotu telpu tieši lielā izmēra darbiem. Visos darbos vienojošā ir mākslinieka interese sarunāties par cilvēka dažādajiem stāvokļiem – par atšķirīgajiem tēliem, ko katrs pats varbūt uztver kā nastu sabiedrībai.

Aigars Bikše par izstādes ideju saka: "Tā ir cīņa ar sevi, tas "gors", kas tajā cilvēkā ir iekšā, ir skaists un pilnīgs, bet izpausmes, kas ir materiālajā pasaulē, ir dažādas un nes pretestības. Galvenais ir stiprināt savu garu! Ja gars būs stiprs, tad materiālā pasaule un izpausme tam, kas tu esi, ir pārvaldāma, pat izbaudāma, tā ir ceļš uz harmoniju." Raksturojot izstādes nosaukuma ideju, tēlnieks atsmej ar atbildi, ko parasti saka par sevi draugiem: "Es esmu mākslinieks, tādēļ, ka neesmu vēļ kļuvis tik apgaismots un "gorīgs", lai neko nedarītu. Te arī ir tā cīņa ar tukšumu."

Tēlnieks Aigars Bikše (1969) absolvējis Latvijas Mākslas akadēmiju (1993), 2000. gadā ieguvis maģistra grādu, šobrīd ir Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) profesors. Sarīkojis ap 20 personālizstādes Īrijā, Japānā, Latvijā, Somijā. 2015. gadā piedalījies Venēcijas biennālē, bijis rīkotājs un dalībnieks Rīgas tēlniecības kvadrinnālēs (kopš 2004. g.). Daudzu skulptūru, instalāciju un vides objektu autors (Rīgas Lielajos kapos "Zemes mātes birojs" (2004), Rīgā, Kronvalda parka, "Pērtiķis Sems" (2016), LU Botāniskajā dārzā "Meitene ar kurpi" (2017), pie LNB "Divi Raiņi" (2018) u. c.). Aigars Bikše ir arī Latgalei tik nozīmīgā sabiedriskā darbinieka, garīdznieka, valstsvīra, rakstnieka un publicista Franča Trasuna piemiņai Rēzeknē uzstādītās skulptūru grupas "Visa valsts" (2009) autors. Tāpat interesants šķiet fakts, ka vairāki no izstādē "A. Bikšes cīņa ar tukšumu" skatāmajiem koka lielizmēra darbiem tapuši tepat Latgalē – mākslinieka Raita Stiukas darbnīcā Varakļānos.

LMA Latgales filiāles profesors, mākslinieks Osvalds Zvejsalnieks, sveicot izstādi Latgales vēstniecībā "Gors", saka: "Aigars Bikše ir lielisks skulptors un talantīgs Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogs, kurš vedina palūkoties uz zināmām lietām no cita vai vairākiem skatu punktiem. Viņa darbi provocē un izaicina, jo mūsdienu mākslinieka uzdevums ir runāt par problēmām, kas sabiedrībā ir. Atzīstami, ka Latgales vēstniecība "Gors" piedāvā saviem apmeklētājiem iepazīt laikmetīgo mākslu, nebaidīties no tās, bet gan aizdomāties par sabiedriski nozīmīgām tēmām, ko tā risina."

24. februārī pulksten 15.15, mirkli pirms Latgaliešu kultūras gada balvas "Boņuks 2018" ceremonijas, Latgales vēstniecības "Gors" Mākslas galerijā notiks satikšanās ar Aigaru Bikši – izstādes performance, bet uzreiz pēc tās tēlnieks dosies mēnesi ilgā rezidencē uz Japānu.

Izstāde "A. Bikšes cīņa ar tukšumu" Latgales vēstniecības "Gors" Mākslas galerijā skatāma no 2019. gada 29. janvāra līdz 24. martam katru dienu no pulksten 11.00 līdz 20.00. Izstādes apmeklējums ir bez maksas.