'GrataJJ' mākslas galerijā 'MuseumLV' atklās Ilzes Smildziņas izstādi

No 29. februāra līdz 4. aprīlim kultūras centra "GrataJJ" mākslas galerijā "MuseumLV" būs skatāma Ilzes Smildziņas izstāde "Kaut kur turpat", portālu "Delfi" informē galerijas pārstāvji.

Lielākajai daļai mākslas mīļotāju Ilzes Smildziņas vārds saistās ar eļļas tehnikā virtuozi gleznotiem mākoņu tēliem, kas nebeidzamā mainībā aizpilda bezgalīgu plašumu. Arī jaunajā personālizstādē Ilze Smildziņa ir uzticīga savai iecienītajai tehnikai un tēmai. Skatītājiem būs iespēja novērtēt pēdējo divu gadu laikā tapušos darbus. Ilzes Smildziņas gleznās ir izjusta notikuma mirkļa tvēriens, tajās savijas īstenība un ilūzija par iespējamo un neiespējamo. Tomēr reālistiskā glezniecības maniere liek noticēt, ka skatītаis ir īstenības atspoguļojums.

Par šo projektu māksliniece stāsta: “Izstādes nosaukums ir saistīts arī ar to, ka mākoņu tēmā esmu vēl aizvien - “turpat”. Vēl ir tik daudz neuzgleznotu mākoņu, tik daudz neuzgleznotu sajūtu.

“Kaut kur” - tā ir nenoteikta, vārdā nenosaukta, bet atpazīstama vieta. Mēs esam tur bijuši. Tā mēs “kaut ko” meklējam un šī svarīgā procesa laikā, nepamanām tos sīkos ikdienas skaistumus. Tikai apstājoties, prāts pēkšņi atveras un saprotam, cik daudz skaista un ievērības cienīga mums apkārt … un bieži to atrodam vietā, kur meklējumi sākušies – turpat.

Glezniecība man ļauj pastāstīt stāstu, neizmantojot vārdus. Darbos atrodami fragmenti no ikdienā redzētā un piedzīvotā, ievietoti citā realitātē, tādējādi akcentē pašu stāstu. Attēlotie sižeti var notikt arī citur, bet plašums un bezgalīgā telpa dod iespēju skatītajam interpretēt. Telpas un brīvības sajūtai ir liela nozīme. Attēlotie cilvēki ir mani draugi, paziņas vai nejauši satikti cilvēki, kas ienesti manis radītajos stāstos. Citkārt sižets mainās darba procesā, kur notikums tiek pārveidots. Iedomu pasaule, caur kuru vēlos aktualizēt kādu tēmu vai tēlu, iespējams, tobrīd ir aktuāla man vai sabiedrībai. Stāsti manos darbos ir ar brīvu telpu, kas ļauj katram skatītājam uzburt savu ainu.”

Ilze Smildziņa ieguvusi maģistra grādu glezniecībā Latvijas Mākslas akadēmijā figurālajā meistardarbnīcā un maģistra grādu grafikā. Māksliniece ir veidojusi vairākas personālizstādes Latvijā un Lietuvā, kā arī piedalījusies dažādās vietējās un ārvalstu grupu izstādēs un mākslas konkursos, tostarp “ArtParis” mākslas izstādē, pārstāvot “Saatchionline” mākslas galeriju (2011), 6. Pekinas Starptautiskājā Mākslas biennāle (2015, 2019), „Paint One Another Know One Another” konkursa izstādē Pekinā (2016), Art Gemini konkursa finālistu izstādē Londonā (2017, 2018), kā arī mākslas simpozijos Francijā, Baltkrievijā, Somijā, Indijā un Kiprā. Ilzes mākslas darbi atrodami privātkolekcijās – Kanādā, Beļģijā, Francijā, Zviedrijā, Vācijā, Īrijā, ASV, Baltkrievijā un Latvijā, Ķīnas Nacionālās mākslinieku asociācijas kolekcijā un “Luciano Benetton” kolekcijā.