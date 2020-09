Grēki un kārdinājumi Hieronīma Bosa darbos – Rīgā atklāta jauna digitālās mākslas izstāde

Multimediālās mākslas centrā "Digital Art House" no 12. septembra būs aplūkojama jauna multimediālās mākslas izstāde – šoreiz tā pētīs slavenā holandieša Hieronīma Bosa darbus, īpaši izceļot slaveno triptihu "Pasaulīgo baudu dārzs". Izstādei – mākslas seansam dots nosaukums "Alegorijas. Slepenās zīmes".

Lēmums jauno kultūras un radošo sezonu atklāt ar Hieronīma Bosa darbiem nav nejaušs: ņemot vērā pašreizējos notikumus pasaulē, pandēmiju un politisko nestabilitāti, meistara darbi ir pārsteidzoši iederīgi. Mākslinieka daiļrade liek aizdomāties par esamības jēgu un pārvērtēt, ar ko mēs piepildām dzīvi. "Izstādes viesus gaida pilnīga iedziļināšanās slavenā meistara darbos, ko nodrošina jaunākās multimediālās tehnoloģijas. Skatītāji varēs aplūkot slavenā mākslinieka gleznas no cita skatpunkta un pamēģināt atklāt Hieronīma Bosa alegorijām un slepenām zīmēm pārbagāto darbu noslēpumus," stāsta Romāns Morozovs, "Digital Art House" dibinātājs.

"Jaunā multimediālā izstāde ir veltīta vienam no Renesanses sarežģītākajiem un noslēpumainākajiem māksliniekiem, un noteikti skars skatītāju dvēseles trauslākās stīgas un aizkustinās sirdi," komentē centra dibinātājs, "Boss, 15. gadsimta cilvēks un mākslinieks, uzdod būtiskus jautājumus, kas skar mūsu dvēseles dziļumus - kas mēs esam šajā pasaulē? Kurp dodamies un kā savaldīt savas emocijas un kaismes, kā saredzēt cilvēkā būtiskāko – viņa dvēseli? Neparastas formas un tēli simbolizē to gaišo un tumšo, kas mīt cilvēkā. Šorīt šie tēli un simboli iegūs jaunu formu – īpašais scenārijs un digitālas tehnoloģijas spēj veidot meistardarbu paralēles ar 20. gadsimta sireālisma mākslu un iespējams arī ar šodienu.

"Hieronīma Bosa darbi apbur ar apbrīnojamu dziļumu un oriģinalitāti, un nav noslēpums, ka tos var aplūkot bezgalīgi. Meistara gleznās ir daudz alegoriju un dažādu simbolu, kuru nozīme daudzējādā ziņā jau ir neatgriezeniski zaudēta. Piemēram, cilvēces samaitātību un grēcīgumu Hieronīms Boss gleznās ir ietvēris neskaitāmos simbolos: augļi un ogas simbolizē grēcīgu seksualitāti, Hieronīma Bosa milzīgie putni ir ļaužu nevaldāmās iekāres un izvirtības alegorija, stikla caurules un kolbas, domājams, ir zobošanās par alķīmiķu veltīgajiem mēģinājumiem pakļaut dabas noslēpumus," stāsta izstādes veidotāji.

"Hieronīma Bosa darbi ir par mums, šodienas globālo cilvēci, kas nespēj pamest "pasaulīgo baudu dārzu", baidās no "nāves triumfa" un "pastaro tiesu" pārvērš par grāvējfilmu. Mūsdienu izklaides vieglprātībā "nāves grēki" ir pārvērtušies par mediju rutīnu. Visaptverošā vīrusa laikmetā nāve ir kļuvusi reāla, tā ir izkāpusi no Bosa darbiem un atgādina , ka arī mūsdienu cilvēku var izraidīt no pērkamās paradīzes, kuru vņš nav pelnījis. Nāciet atpakaļ pie Bosa, mēģiniet pārvarēt bailes un ieraudzīt sireālisma priekšteci Renesanses laikā," skaidro kultūrpētnieks Deniss Hanovs, piebilstot, ka multimediālā formātā eksponētā Hieronīma Bosa darbu izstāde ļaus no jauna ieraudzīt cilvēka kaislību vēstures pārbagāto gleznu vienreizīgās detaļas, bet atsevišķi sižeti un motīvi iemirdzēsies jaunās krāsās.

"Ar šo jauno multimediālo izstādi mēs vēlamies rosināt skatītājus uz pārdomām un uz mazliet filozofisku dzīves skatījumu. Taču tie vēl nav visi jaunumi: "Digital Art House" ir gandrīz pabeigti rekonstrukcijas darbi vairākās jaunās zālēs, kur jau pavisam drīz tiks eksponēti gan klasisko, gan mūsdienu latviešu mākslinieku darbi, jo laikmetīgums ir daļiņa no mākslas turpmākās mūžības. Jaunajā radošajā sezonā, kas sākusies ar Hieronīma Bosa darbiem, centra apmeklētājus gaida vēl vairāk visdažādāko izrāžu, izstāžu un lekciju, kā arī izglītības un kultūras sarīkojumu. Piemēram, jaunā izstāžu zāle tiks atklāta ar latviešu mākslinieka, tēlnieka, grafiķa un ilustratora Artura Ņikitina retrospektīvu. Tādējādi mēs gribam iezīmēt jaunu, apzinātāku un kultūras notikumiem vēl bagātāku posmu multimediālās mākslas centra vēsturē un visu ne tikai pasaulslavenu, bet arī talantīgu Latvijas mākslinieku jaunrades cienītāju dzīvē," piebilst "Digital art House" dibinātājs.

"Digital Art House" ir multimediālu izstāžu un izglītojošu programmu radošais klasteris, kā arī gan vietējo, gan starptautisko kultūras un izstāžu projektu īstenošanas platforma. Platformas dibinātājs – Romans Morozovs. Vairāk nekā 1700 kvadrātmetru telpā, kas atrodas trīs stāvos Skolas ielā 2, Rīgā, apmeklētājiem ir iespēja aplūkot pasaules vēstures izcilāko mākslinieku multimediālās izstādes, interaktīvās instalācijas, izzināt virtuālo realitāti vai vēsturē kādā no izglītojošajiem sarīkojumiem.