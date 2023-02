Ielu mākslinieks Benksijs Valentīndienā vēršas pret vardarbību ģimenē

Tieši Svētā Valentīna diena, 14. februārī, Anglijas dienvidaustrumu piejūras kūrortpilsētā Mārgeitā parādījies jauns, pret vardarbību ģimenē vērsts sienas gleznojums, ko radījis noslēpumainais ielu mākslinieks Benksijs (Banksy).

Visu mīlētāju dienas rītā sienas gleznojuma attēls publicēts arī Benksija oficiālajā "Instagram" kontā, tādējādi apstiprinot, ka viņš tiešām ir darba autors.

Gleznojumā redzama sieviete ar acīmredzamām vardarbības pazīmēm – zilu aci un izsistu zobu, kā arī vīrieša kājas, kas it kā rēgojas ārā no veca, apgāzta ledusskapja. Tiesa, ledusskapis ir pavisam īsts un daļa no šī mākslas darba. Tāpat daļa no darba ir apkārt izmētātie atkritumi – pussalauzts dārza krēsls, zila plastmasas kaste un tukša alus pudele.

Tiesa, darbs tajā pašā dienā ticis arī sabojāts – Mārgeitas pilsētas pašpārvalde likusi aizvākt veco ledusskapi, kas būtiski ietekmējis Benksija gleznojuma saturu.

Par to sašutumu sociālajos medijos pauduši gan Mārgeitas iedzīvotāji, gan Benksija mākslas fani no citām pilsētām un valstīm.

Piemēram, kāds vietējais raksta, ka pavisam netālu no ēkas, uz kuras sienas tapis Benksija darbs, ir vieta, kurā dažādi atkritumi un veca tehnika mētājusies nedēļām ilgi, tomēr pilsētas tēviem bijis svarīgāk nekavējoties aizvākt ledusskapi no Benksija darba. "Izrādās, viņi to var izdarīt tik ātri," ironzē sociālo mediju ieraksta autors, norādot uz, viņaprāt, greizām prioritātēm.

Pagaidām Mārgeitas pilsētas pārstāvji nav komentējuši ne darbu, ne vecā ledusskapja aizvākšanu.

Benksijs ir grafiti mākslinieks no Lielbritānijas, kurš ir zināms ar savu politisko aktīvismu un satīriskiem ielu zīmējumiem. Lai gan Benksijs ir viens no vispopulārākajiem ielu māksliniekiem pasaulē un darbojas jau kopš 90. gadiem, viņa patiesā identitāte nav zināma. Nav zināms, vai Benksijs ir vīrietis, sieviete, vai pat vesels mākslinieku kolektīvs. Viena no versijām, kas nav pierādīta, ka Benksijs ir Bristoles grupas "Massive Attack" radošais līderis Roberts del Nadža.

Mākslinieks savu nostāju paudis arī jautājumā par Krievijas iebrukumu Ukrainā. Pagājušā gada rudenī dažādās Krievu armijas izpostītās pilsētās Ukrainā parādījās Benksija zīmējumi, kuru autorību viņš pats arī vēlāk apstiprināja ar video starpniecību sociālajos medijos.