29. jūlijā latviešu ielu mākslinieku kolektīvs Kiwie atklājis jaunu blokķēdes instalāciju, kas fiziski atrodas Ņujorkā, Amerikas Savienotajās Valstīs, portālu "Delfi" informēja paši mākslinieki.

Latvijā mītošais mākslas kolektīvs Kiwie izdevis savu septīto NFT kolekciju, kura sastāv no 7 jaunizveidotiem mākslas darbiem Ņujorkas pilsētā. Iepriekš publicētās un jau pārdotās NFT kolekcijas tapušas Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Melnkalnē, Bali salā un Spānijā. Kopā tās veido 47 unikālu NFT darbu kolekciju.

"Ar šo kolekciju iezīmējās pirmie Kiwie lāča ielu mākslas darbi, kas atrodās Amerikas Savienotajās Valstīs. Šis bija ļoti īpašs piedzīvojums, jo ceļojuma laikā izdevās iepazīties ar vienu no grafiti kultūras aizsācējiem MIKE 171, kas kopā ar TAKI 183 un CornBread bija vieni no pirmajiem, kas aizsāka ielu mākslas kustību Ņujorkā. Divi no kolekcijas darbiem ir uzzīmēti uz šīs leģendas mājas Kvīnsā. Paralēli visām ielu mākslas aktivitātēm saņēmām unikālu iespēju apmeklēt NFT pasaules slavenību grupu izstādi, kuru kopā veidoja izcilais Takashi Murakami un RTFKT Studios," skaidro Kiwie.

"Līdzīgi kā iepriekšējās kolekcijās, mūsu izveidotie NFT ir cieši sasaistīti ar zīmējumiem reālajā pasaulē. Kam pieder NFT, pieder arī krāsojums uz sienas. Šoreiz izvēlējāmies savienot 3D grafikas ar reālo pasauli, tādā veidā uzsverot ielu mākslas klātbūtni. Ideālajā variantā skenējot krāsojumu uz sienas ar AR aplikāciju, telefonā parādītos animācija ar to, kā zīmējums atdzīvojās un sienā paliek tikai caurums. Ar katru kolekciju cenšamies eksperimentēt un meklēt aizvien jaunus risinājumus, miksējot reālo ar digitālo vidi," par savu mākslas darbu īpašībām stāsta mākslinieki.

Piedaloties izsolē un iegādājoties kādu no NFT darbiem, kolekcionārs iegūst tiesības uz tā fizisko veidolu vietā, kur tas atrodas, kā arī metāla kartiņu, uz kuras attēlots konkrēti iegādātais "Fat Monster" tēls kopā ar darba koordinātām un pirmā īpašnieka vārdu.

Kiwie ir viens no pirmajiem ielu māksliniekiem Latvijā, kas ir aktīvi darbojies Rīgas ielās, kā arī ārvalstīs jau kopš 2006. gada. Šogad Kiwie sevi pārliecinoši pieteica NFT tirgū, izlaižot četras darbu kolekcijas blokķēdes sistēmā, kas piesaistīja kolekcionāru uzmanību gan Latvijā, gan ārzemēs. Šobrīd tirdzniecības centrā "Galerija Centrs" iekārtota Eiropā pirmā NFT izstāžu telpa "Kiwie Space", kur var iepazīties ar jaunumiem no kolekcijas. Kā darbības mērķi nākamajiem gadiem KIWIE1001 projekts ir izvirzījis mākslas darbu radīšanu visās 195 pasaules valstīs, lai kopumā radītu 1001 unikālu mākslas darbu.