Ielu mākslinieks Kiwie startējis digitalajā mākslas tirgū; divus darbus iegādājies Zuzāns

Pazīstamais latviešu ielu mākslinieks Kiwie laidis klajā pirmo savu darbu NFT kolekciju un kopš šā gada 13. aprīļa piedāvā iespēju kļūt par īpašnieku nekustamiem ielu mākslas darbiem. Kā liecina "Instagram" publicētā informācija, par divu darbu īpašnieku kļuvis uzņēmējs un mākslas mecenāts Jānis Zuzāns.

Kiwie ir viens no vadošajiem ielu māksliniekiem Latvijā, kura vārds ir pārliecinoši izskanējis arī ārvalstīs. Šoreiz viņš atklājis jaunu mākslas darbu sēriju, izmantojot vienu no mūsdienu perspektīvākajām tehnoloģijām – NFT – un tādejādi piesakot savus darbus digitālajā tirgū. Kā raksta mākslinieks, tas piešķirs mākslas darbam unikalitāti vēl nebijušā uzstādījumā, ļaujot iegūt savā īpašumā ne tikai pašu digitālo darbu, bet arī tā reālo fizisko darbu konkrētajā lokācijā.

Vienā no lielākajām digitālā tirgus platformām "Rarible" pirmā Kiwie NFT darbu sērija tika publiskota 13. aprīlī. Tā sastāv no sešiem iepriekš radītiem mākslas darbiem. Nākamo darbu sērijas, ko plānots izziņot tuvākajos mēnešos, tiks jaunradītas konkrētajam kriptomākslas tirgum.

Kā liecina mākslas centra "Zuzeum" "Instagram" profilā publicētā informācija, Zuzāns iegādājies darbu "Gray Rainbow" – lielformāta gleznojumu, kas ikdienā ir aplūkojams Grīziņkalnā uz Alauksta ielas 13 nama sienas. Otrs darbs – "SKY 0005" – atrodas Baltijas trijstūra (Baltic Triangle) rajonā, Liverpūlē, Lielbritānijā.

Kā sarunā ar "Delfi" informē mākslinieka pārstāvji, šobrīd visi piedāvātie darbi ir izpirkti un to kopējā summa pārsniedz 26,5 tūkstošus ASV dolāru.

"Fizisko ielu mākslas darbu atspoguļo arī digitālā NFT versija, kas savā veidā paglābj šo darbu no vispārīgas iznīcināšanas. Protams, ka teikšana pār to, ko ar sienu iesāk fasādes īpašnieks digitālā darba īpašniekam nav," skaidro mākslinieka pārstāvji.

Kiwie radītais tēls "Fat Monster" (resnais briesmonis) ir sastopams Rīgas ielās un citviet pasaulē jau kopš 2006. gada, taču no šā gada 13. aprīļa mākslinieka veidotie darbi, sekojot jaunākajām kriptomākslas tendencēm, būs pieejami arī digitālā formātā. Lai nodrošinātu drošu un uzticamu šo mākslas darbu iegādi, tiks izmantota īpašs blokķēdes risinājums – NFT (non-fungible token) –, kas, atšķirībā no citām sistemām, iegūto mākslas darbu klasificē kā unikālu, autentisku, nedalāmu un piešķir tam garantētas īpašumtiesības.

Kriptomāksla ir salīdzinoši jauns, strauji progresējošs mākslas darbu nišas žanrs un tā pozīcijas digitālo mākslas darbu iegādē vēl nostiprinās. Kiwie kā savas darbības mērķi nākamajiem gadiem ir izvirzījis mākslas darbu radīšanu visās pieejamās 195 pasaules valstīs. Katrā valstī radot aptuveni piecus dažādu izmēru krāsojumus, kas tiks izlaisti uz blokķēdes sitēmas. Projekta ietvaros kopumā ir plānots izveidot 1001 unikālu mākslas darbu.

Katru NFT darbu papildinās īpaši veidota, virtuāla 3D animācija, kurā fiksēts reālais aerosola gleznojums tā reālajā atrašanās vietā, norādot arī tā ģeogrāfiskās koordinātas. Šajā gadījumā tas nozīmē, ka NFT darba īpašniekam faktiski piederēs arī reālais nekustamais ielu mākslas darbs. Papildus virtuālajai 3D vizualizācijai NFT darbu izsoles dalībnieki – darbu īpašnieki saņems arī īpaši veidotu metāla kartiņu, uz kuras būs attēlots konkrēti iegādātais "Fat Monster". Gadījumā, ja kāds no Kiwie darbiem reālajā dzīvē tiks nojaukts, aizkrāsots vai kā citādi būs iznīcināts, digitālais NFT attēls pārvērtīsies par unikālu "spoku briesmoni". Kriptomākslas tirgus noteikumi arī paredz, ka darba īpašnieks varēs to brīvi pārdot tālāk, tomēr mākslinieki saglabā visas intelektuālās un radošās tiesības uz šiem darbiem.

"Resnais briesmonis ir unikāls un ikonisks radījums, un ievērojami atšķiras no tā, ko dara daudzi citi ielu mākslinieki," uzsver Kristaps Vaivods, Kiwie biznesa stratēģis. "Es patiešām cienu un augsti novērtēju mūsu globālo un lojālo kopienu, kas aktīvi seko līdzi Kiwie veidotajam briesmoņa tēlam, un ceru, ka jaunā iespēja pulcēt šīs subkultūras cienītājus un jauno mākslas darbu autorus ļaus šai kustībai kļūt vēl iedvesmojošākai."

"Riot Games Europe" bijušais izpilddirektors Pauls Breslins uzsver, ka šī novatoriskā ideja var piešķirt jaunu nozīmi ielu mākslas īpašumtiesībām un sniegt iespēju vairāk ielu māksliniekiem monetizēt savus darbus: "Gadiem ilgi sekoju Kiwie darbībai un mani nepārtraukti aizrauj viņa radošums un oriģinalitāte. Šis projekts ir kas vairāk par NFT, un datorspēļu pasaulē tam ir daudz iespēju sajūsmināt un izklaidēt globālu auditoriju turpmākos gadus."

NFT ir revolucionāra nozīme ielu mākslas ekosistēmā tieši ielu mākslas agresīvā rakstura dēļ. Iepriekš, pārdodot grafiti mākslas darbu, bija jādemontē siena, uz kuras darbs tika veidots, pat ja vide ap mākslas darbu bija daļa no tā nozīmes. Šis ir fundamentāls un būtisks aspekts un vistiešākajā veidā attiecas arī uz Kiwie darbu praksi, kur fiziskā atrašanās vieta – pati lokācija ir neatņemama "Fat Monster" tēla sastāvdaļa.

Kiwie atzīst, ka: "NFT, pārstāvot īpašumtiesības, ļauj saglabāt mākslas darbu neskartu un autentisku. Blokķēde vai NFT šeit nav tikai modes kliedziens – tas likumīgi ļauj operēt ar ko tādu, kas agrāk ielu māksā nav bijis iespējams."

Kiwie tēls "Fat Monster" ap sevi pulcē starptautisku fanu kopienu, un "Instagram" vietnē ik dienu tūkstošiem fanu un sekotāju dalās savos Kiwie radītā tēla atklājumos, to dokumentējot daudzās vietas ne tikai Rīgas pilsētā, bet arī citviet pasaulē. Resnajam briesmonim katrā tā atrašanās vietā ir unikāls dizains, kas bieži vien radikāli atšķiras no iepriekš radītajiem, vienlaikus saglabājot paša tēla būtību. Arī fani nereti iedvesmojas no galvenā tēla, radot savas interpretācijas par Resno briesmoni.

