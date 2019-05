Islandē atklās Latvijas laikmetīgās mākslas izstādi

No 1. jūnija līdz 22. septembrim Islandes Ziemeļu galvaspilsētā Akureirē notiks Latvijas laikmetīgās mākslas izstāde "Talaðu við mig! / Runā ar mani! / Talk To Me!", kurā būs reprezentēti darbi no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) krājuma, portālu "Delfi" informē muzeja pārstāvji.

Latvijas simtgades programmas izstādi rekonstruētā Akureires Mākslas muzeja jaunajās telpās organizē Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) sadarbībā ar Akureires Mākslas muzeju un islandiešu kuratori, Reikjavīkas Universitātes asociēto profesori Aisu Sigurjonsdotiru (Æsa Sigurjónsdóttir).

Ekspozīcijas kodolu veido LNMM krājumā esošie mākslas darbi, kuru autori ir Arturs Bērziņš, Andris Breže, Vija Celmiņa, Zenta Dzividzinska, Dace Džeriņa, Ieva Epnere, Kristaps Epners, Kristaps Ģelzis, Maija Kurševa, Leonards Laganovskis, Ģirts Muižnieks, Inga Meldere, Katrīna Neiburga, Kaspars Podnieks, Mārtiņš Ratniks, Krišs Salmanis, Raitis un Rasa Šmiti, Vilnis Zābers.

Kuratoru Aisas Sigurjonsdotiras un Astrīdas Rogules iecere bija radīt vizuāli un kontekstuāli daudzveidīgu platformu Latvijas mākslinieka sarunai ar izstādes skatītājiem Islandē. Šis uzdevums sasaucas ar Latvijas valsts simtgades mērķiem: iepazīstināt ar Latvijas stāstu un veidot nākotnes Latviju. Projekta nosaukums aizgūts no Rasas Šmites, Raita Šmita un Mārtiņa Ratnika multimediju instalācijas "Runā ar mani", kas ir izraudzīta par Latvijas laikmetīgās mākslas ekspozīcijas vēstījuma atslēgu.

Tematiskie loki, kuros iekļaujas mākslinieku radītie tēli, aptver Latvijas pašreizējās politiskās realitātes, vēsturiskās reminiscences, Latvijas lauku ikdienu un poēziju, atklāj dzīves stāstus, personiskās manifestācijas un meklējumus, pievēršas dzīvības pastāvēšanas un tās vērtību atklāsmei. Izvēlētie darbi pārstāv dažādus vizuālās mākslas medijus – izstādē būs skatāma glezniecība, grafika, tēlniecība, fotogrāfijas, video, multimediju instalācijas, net art.

Līdz šim Islandē nav bijusi tik apjomīga Latvijas mākslas ekspozīcija, un tāpēc Latvijas valsts simtgades svinības ir lielisks veids, kā ar bagātīgu laikmetīgās mākslas reprezentāciju pateikties Islandei par atbalstu mūsu neatkarības atgūšanā. Islande bija pirmā valsts, kas 1991. gada 22. augustā atzina Latvijas neatkarības atjaunošanu.

1. jūnijā, klātesot Islandes Izglītības, zinātnes un kultūras ministrei Liljai Alfredsdotirai (Lilja D. Alfreðsdóttir), izstādi "Talaðu við mig! / Runā ar mani! / Talk To Me!" atklās abu muzeju direktori – Māra Lāce un Hlīns Halsons (Hlynur Hallsson). Svinīgā pasākumā piedalīsies mākslinieki Dace Džeriņa, Ieva un Kristaps Epneri, Raitis Šmits un Mārtiņš Ratniks, kurš ir arī kataloga dizaina autors.

Izstādes katalogā islandiešu, latviešu un angļu valodās publicēta Helēnas Demakovas eseja par laikmeta atspoguļojumu eksponētajā mākslas kolekcijā, islandiešu mākslas zinātnieces un izstādes kuratores Aisas Sigurjondotiras apskats par Latvijas laikmetīgās mākslas un globālo mākslas tendenču mijiedarbi, LNMM kuratores Astrīdas Rogules ieskats Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Laikmetīgās mākslas kolekcijas tapšanā, kā arī ilustrēta kataloga daļa.

Tāpat izstādes laikā tiks prezentēts rakstu krājums "Lielāks miers, mazāks miers" (2016, sastādītāja un galvenā redaktore Helēna Demakova), kas sniedz daudzpusīgu un dziļu ieskatu Latvijas laikmetīgās mākslas veidošanās gaitā un pašreizējos procesos.

Izstādes "Runā ar mani!" izglītības programma aizsāksies jau pirms atklāšanas – 31. maijā pulksten 15.00 Akureires Mākslas muzejā tiek rīkota tikšanās ar Latvijas māksliniekiem, ko vadīs mākslas zinātniece, LNMM / Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja vadītāja Inese Baranovska. Savukārt septembrī iecerēta virkne pasākumu sadarbībā ar Akureires Mūzikas skolu un Botānisko dārzu.