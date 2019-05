ISSP galerijā būs skatāma Martina Kollara izstāde 'Ekskursija'

No 17. maija līdz 15. jūnijam ISSP galerijā būs apskatāma slovāku fotogrāfa Martina Kollara izstāde "Ekskursija" (Field trip), kas ir daļa no "Rīgas Fotomēneša 2019" programmas, portālu "Delfi" informē galerijas pārstāvji.

Slovāku fotogrāfs Martins Kollars ilgu laiku dzīvojis un strādājis Izraēlā, dokumentējot vienu no mūsdienu pasaules pretrunīgākajām ģeogrāfiskajām zonām. Tur tapušais darbs "Ekskursija" ir daļa no apjomīga projekta "Šī vieta", kurā 12 starptautiski atzīti fotogrāfi (tai skaitā Džefs Vols, Stīvens Šors, Tomass Struts un Jozefs Koudelka) piedāvā katrs savu, neviennozīmīgu un fragmentētu, Izraēlas un Rietumkrasta attēlojumu.

"Ekskursija" ir pētnieciska un zinātkāra brauciena rezultāts - vizuāli skaista, skarba, nedaudz paranoiska, bieži asprātīga un sarežģīta fotogrāfiska dienasgrāmata par plaši atspoguļotu pasaules vietu. Spēcīgi jūtama militārā klātbūtne, attēlus caurvij trauksmes sajūta, atstājot skatītāju neziņā par to, kur beidzas militārā un sākas civilā ainava. ISSP Galerijā būs apskatāma projekta daļa, kas līdz šim nav bijusi plaši izstādīta - jauniešu portreti dienā, kad viņi dodas prom no ģimenēm, lai pievienotos obligātajam militārajam dienestam, un attēli no Negevas tuksneša militārās bāzes.

Martins Kollars (1971) dzimis Žilinā, bijušajā Čehoslovākijā, studējis kino Bratislavas Skatuves mākslas akadēmijā. Saņēmis vairākas nozīmīgas balvas, tostarp "Prix Elysee" un "Leica Oscar Barnack Award". Viņam bijušas izstādes visapkārt pasaulei, tai skaitā Bruklinas Muzejā, Slovākijas Nacionālajā galerijā Bratislavā, "Martin-Gropius-Bau" Berlīnē, Telavivas Mākslas muzejā, "Musée de l'Elysée" Lozannā. Izdevis vairākas fotogrāmatas, no kurām pazīstamākās ir Londonas MACK izdevniecībā iznākušās "Field Trip" (Ekskursija, 2013) un "Provisional arrangement" (Pagaidu vienošanās, 2016).