ISSP Galerijā notiks fotogrāmatām veltīta izstāde

No 1. jūnija līdz 1. jūlijam ISSP Galerijā būs skatāma "Self Publish Riga" fotogrāmatu izstāde – viens no galvenajiem Rīgas Fotomēneša notikumiem, ko jau piekto reizi rīko biedrība ISSP.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē biedrības pārstāvji, ekspozīciju veidos ap 150 daudzveidīgi izdevumi, kā arī īpaši šim notikumam radīta instalācija "Stikla Strenči dažos vārdos".

Laikā, kad ceļošanas iespējas kļuvušas ierobežotas, "Self Publish Riga" izstāde ISSP Galerijā šogad ar grāmatu palīdzību ļaus apceļot pasauli no Strenčiem līdz pat Kongo, raksta organizatori.

Izstādē būs apskatāmi aptuveni 150 fotoizdevumi, kuru vidū atrodami gan prestižu konkursu uzvarētāji, gan vēl neizdotas, pašrocīgi veidotas grāmatas no dažādām valstīm.

Ekspozīcija sniegs iespēju vienkopus aplūkot pasaulē nozīmīgākā fotogrāmatu konkursa "Paris Photo – Aperture Foundation PhotoBook Awards" pagājušā gada finālistes, starp kurām iekļuva arī divi Latvijas autoru veidoti izdevumi – mākslinieces Diānas Tamanes grāmata "Flower Smuggler" ("Ziedu kontrabandiste") un mākslinieku grupas "Orbīta" sadarbībā ar Latvijas Fotogrāfijas muzeju radītais izdevums "Stikla Strenči", kas ieguva arī "Gada vēsturiskās grāmatas 2020" titulu Arlas fotogrāfijas festivālā "Les Rencontres d'Arles" un Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas konkursā "Zelta ābele" tika apbalvots kā 2019. gada "Skaistākais mākslas izdevums".

Izstādē "Self Publish Riga" būs apskatāmas arī fotogrāmatu izlases no "Africa in the Photobook" (kurators – Bens Krevinkels) un "Nordic Dummy Award" (kuratori – Antonio Kataldo un Adria Žulia) kolekcijām, Latvijas (kuratore – Evita Goze), Lietuvas (kurators – Pauļus Petraitis) un Igaunijas (kuratore – Kulla Lāsa) pēdējo gadu interesantākās fotogrāmatas, kā arī labākie "Self Publish Riga 2021" fotogrāmatu maketu konkursam iesūtītie darbi un īpaši šai izstādei veidota instalācija.

Redaktores Annas Volkovas un dizainera Alekseja Muraško instalācija "Stikla Strenči dažos vārdos" pievēršas attēla un teksta mijiedarbībai fotogrāfiju arhīvā. "Lai atvieglotu attēlu meklēšanu katalogos, arhīvi izmanto atslēgvārdus un tekstus, kas īsumā apraksta attēlu saturu. Izstādē izmantoti Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga attēlu satura apraksti un Latvijas Fotogrāfijas muzeja Strenču fotodarbnīcas arhīva struktūra un attēli," skaidro Volkova.

Izstādes "Self Publish Riga 2021" kuratore – Evita Goze.

Izstādes laikā tiks izziņoti arī šī gada "Self Publish Riga 2021" fotogrāmatu maketu konkursa uzvarētāji. Konkursa galvenā balva ir iespēja veidot izstādi ISSP Galerijā nākamā "Self Publish Riga" laikā, bet labākās Baltijas pašizdotās fotogrāmatas autors saņems 500 eiro drukas un ierāmēšanas pakalpojumiem no izstādes atbalstītāja.

Ieeja izstādē ir bez maksas, obligāta iepriekšēja reģistrēšanās šeit. https://ej.uz/selfpublishriga2021

ISSP Galerija atrodas Berga Bazārā, Marijas iela 13 k-3, Rīgā.

Apmeklētāji aicināti ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Maksimālais apmeklētāju skaits vienlaicīgi – trūs personas. Apmeklētājiem jānēsā maska un jādezinficē rokas pirms un pēc grāmatu apskates.