Izdota foto un stāstu grāmata par Latvijas sievietēm – 'Ziemeļmeitas kods'

Ceļu pie lasītājiem uzsākusi grāmata "Ziemeļmeitas kods". Tajā melnbaltās fotogrāfijās un stāstu formā vēstīts par dažādām Latvijas sievietēm.

Kā raksta izdevēji, Una Taal foto zibšņos notvērusi gan labi zināmas, gan šaurākā lokā atpazīstamas, bet vienlīdz īpašas sievietes, savukārt Kristīne Kutuzova grāmatā iekļāvusi septiņus stāstus gan latviešu, gan angļu valodā.

""Ziemeļmeitas kods" noteikti nav veidota kā latviešu sieviešu tops. Tas ir stāsts par mūsu izjūtām. Par sievietēm, kuras iedvesmo. Personīgs stāsts par mums pašām, tomēr ne pilnībā autobiogrāfisks. Dažreiz iemūžināju tieši to, ko redzēju, dažreiz palīdzēju līdzradīt bildes varones stāstu. Man patika, jo tas bija kopdarbs ar katru sievieti. Procesā piedalījos gan kā novērotāja, ļaujoties viņu piedāvātajam, un dabas labvēlībai, gan arī kā aktīva dalībniece, veidojot tēlus, izjūtas, balstoties uz bērnības atmiņām un dzīves laikā piedzīvoto. Viens no būtiskiem stimuliem un iedvesmas avotiem "Ziemeļmeitas koda" tapšanā bija vecmāmiņas māsas uzdāvinātā broša no sudraba pieclatnieka. Grāmatas vāks veidots pēc šīs līdzības," atzīst Una Taal.

Fotogrāfijās redzama bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, dzejniece Māra Zālīte, rakstniece Nora Ikstena, baletdejotāja Elza Leimane, filozofe Skaidrīte Lasmane, rakstniece Dace Rukšāne, dziedātāja Ieva Akurātere, bijusī Latvijas Kultūras ministre Dace Melbārde, dziedātāja Ilga Reizniece, psiholoģe Kristīne Balode, aktrise Ausma Kantāne, ginekoloģe Dace Matule, žurnāliste Kristīne Garklāva, aktrise Inese Kučinska, "Mākslai vajag telpu" vadītāja Katrīna Jaunupe, fotogrāfe Inta Ruka, aktrise Ilze Ķuzule-Skrastiņa, komponiste Lolita Ritmanis, dziedātāja Aija Vītoliņa, aktrise Karīna Tatārinova, režisore Laura Groza, režisore Ilona Brūvere, aktrise Agnese Cīrule, komponiste Anna Ķirse, un daudzas citas, kopā pāri simtam sievietes. Īpašu akcentu melnbaltajiem foto piešķir arī mākslinieku Zanes Veldres-Meņģeles veidotās ilustrācijas un Ivo Grunduļa grafiskie risinājumi.

"Grāmata, kurā uz labu laimi var uzšķirt valsts prezidenti un turpat arī meiteni aitu ganāmpulkā, kurā var aizceļot bērnības atmiņās un šķietami nemanot saprast, ka mazliet pietrūkst tā viegluma, kad sapņos varēji kļūt par ko vien vēlies. Mūsdienās ļoti populāras ir dažādas veiksmes formulas. Mums tādas nav, grāmatu no pirmās dienas veidojām drīzāk kā tādu krustvārdu mīklu. Lai to pilnībā aizpildītu, citreiz vajag nodzīvot visu dzīvi, bet citreiz paraudzīties uz to, kā dzīvojušas citas un rast tajā iedvesmu, iedrošinājumu, atbalstu. Un, jā, dažkārt jāsaņem drosme un jālūdz padoms, bet tai, kurai viedums uzkrāts, jāprot dalīties," par "Ziemeļmeitu koda" tapšanu stāsta Kristīne Kutuzova.

Grāmata "Ziemeļmeitas kods" pērn augustā pieteikta pūļa finansēšanas platformā "Projektu banka" un guvusi nepieciešamo finansiālo atbalstu tipogrāfijas izmaksu segšanai. "Jelgavas tipogrāfijas" pārstāvji atzinuši, ka grāmatas vizuālais risinājums ir viens no pēdējā laika sarežģītākajiem projektiem, taču tas tikai vairojis gandarījumu ieraugot gala rezultātu.

"Šī grāmata, manuprāt, ir par kopā būšanas, atbalsta un iedvesmas nepieciešamību katras sievietes pasaulē. Mēs padarām viena otru stiprāku," par grāmatu saka Iveta Gabaliņa, fotogrāfe, ISSP programmas vadītāja.

"Es redzu milzīgu ieguldīto darbu, kas rezultējies ārkārtīgi skaistā, apjomīgā grāmatā "Ziemeļmeitas kods". Skaisti sieviešu portreti, neizskaistināti, un gandrīz neskarta daba. Daudzas fotogrāfijas ir poētiskas. Nekas nav palaists garām. Labi uzstādījumi, detaļas, fragmenti. Viss tik ļoti turas kopā: fotogrāfijas, vide, teksts un katras sievietes tēls melnbaltajā stāstā. Īpaši priecē atsevišķu Latvijai nozīmīgu sieviešu portretējums – pazemīgas cieņas un pateicības apliecinājums par viņu drosmi un varonību no grāmatas veidotāju puses. Un man ļoti patīk rokas – Unai ļoti labi tās sanāk. Tajās jau arī dzīvo vesela vēsture," komentē viena no grāmatas varonēm, fotogrāfe Inta Ruka.

"Grāmatas autoru Ziemeļmeitas prasa nedalītu uzmanību. Liekas, ka prātam jābūt pilnīgi nevainojami asredzīgam, te neder stundiņa pa vidu ikdienas skrējienam vai brīdis vakarā, kam dienas noguruma nasta. Teksts ir metaforu blīvs, tāds mežģīņains, kā sajūtu tēlojumi, reminiscenču pinumi, pusvārdu stilistika," saka rakstniece, pētniece Dr.philol. Sanita Reinsone.

"Ziemeļmeitas kods" no 29. aprīļa nopērkama www.hernorthernroots.lv un maija sākumā būs pieejama grāmatu veikalos visā Latvijā.