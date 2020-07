Izsludināta pieteikšanās Kino un fotogrāfijas vasaras skolai 'Dabas parādības' Cēsīs

No 2. līdz 9. augustam Ruckas mākslas rezidenču centrā Cēsīs norisināsies pirmā apvienotā ISSP un "Baltic Analog Lab" Kino un fotogrāfijas vasaras skola "Dabas parādības", portālu "Delfi" informē ISSP pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vasaras skolas fokusā būs dabas pasaule un radības mums apkārt. Papildu četrām analogā kino un fotogrāfijas darbnīcām programmā būs diskusijas un vieslekcijas, kuras vadīs dažādu dabas parādību pētnieki, vides zinātnieki un citi eksperti. Pieteikšanās dalībai atvērta līdz 14. jūlijam. Vasaras skolas valoda – angļu.

ISSP aizsākās 2006. gadā un ir atzīta par Eiropā labāko fotogrāfijas vasaras skolu – tai katru gadu konkursa kārtībā piesakās arvien vairāk fotogrāfu un vizuālo mākslinieku no visas pasaules. Vasaras skolai kļūstot arvien starpdisciplinārākai, šogad programma tiek rīkota apvienībā ar pašmāju mākslinieku kolektīvu un analogā kino laboratoriju "Baltic Analog Lab".

Programmā iekļautas četras fotogrāfijas un eksperimentālā kino radošās darbnīcas, kuras papildinās vieslekcijas, diskusijas un pastaigas dabā. Eksperimentālā ekoprocesa kino darbnīcā ar latviešu mākslinieci, "Baltic Analog Lab" dibinātāju Ievu Balodi dalībnieki veidos filmas, neizmantojot kameru, bet gan Ruckas muižas parkā atrastos augus, attīstot attēlu saules gaismā un izmantojot katrā mājsaimniecībā atrodamo C vitamīnu un sodu.

Gintauta Trimaka (Gintautas Trimakas, Lietuva) vadītajā fotodarbnīcā "Baltijas jūras nospiedumi" fotogrāfijas tiks attīstītas mākslinieka radītajā autortehnikā, izmantojot Baltijas jūras ūdeni, kas ne tikai ļauj iegūt neparastus attēlus, bet arī piešķir darbiem zināmu simbolisku nozīmi.

Vitauts Jozens (Vytautas Juozėnas, Lietuva) vasaras skolā aicinās piedalīties 16mm un 8mm krāsu kino darbnīcā, ļaujot izzināt gan to teorētiskos aspektus, gan izmēģināt jauniegūtās zināšanas praksē, uzņemot pašiem savas filmas. Savukārt fotodarbnīcā "Gaismas ķērāja noslēpumi un iespējas" ar Kristu Melderi (Krista Mölder, Igaunija), muižas parkā tiks uzstādīti gaismas slazdi un gaismas slazds jeb ķērājs tiks apspēlēts kā filozofiska metafora un stenogrāfiska metode. Vērojot dabas veidoto ēnu teātri, un dažādu naktstauriņu instinktīvo virzību pretim gaismai, tiks vilktas paralēles starp kukaiņu un cilvēku dzīves vadmotīviem.

Nedēļas garumā vasaras skolā būs iespēja iedvesmoties no dažādiem dabas pētniekiem un saistīto jomu profesionāļiem. Biologs Tūrs Selga uzstāsies ar lekciju "Fotosintēze un fotokamera", rakstnieks Rvīns Varde ar skolas dalībniekiem sarunāsies par putnu vērošanu, entomologs Uģis Piterāns aicinās pastaigā, īpašu uzmanību veltot kukaiņu paradumiem, fotogrāfs Aigas Jukna dalīsies ar kukaiņu portretiem, uzņemtiem ar īpašu supermakro tehniku, Pasaules Dabas fonda pārstāvis Uģis Rotbergs vadīs lekciju par mākslas un dabaszinātņu mijiedarbību. Savukārt piektdien, 7. jūlijā, tiešsaistes režīmā pasaulslavenais fotogrāfs un dabas pētnieks Roberts Žao Renhujs (Robert Zhao Renhui) no Kritisko zoologu institūta (Institute of Critical Zoologists) lekcijā "Dokumentējot dabu" stāstīs par nepieciešamību pārvērtēt cilvēku attiecības ar dabu, ņemot vērā pašreizējo klimata krīzi.

Vasaras skolā piedalīsies tikai 30 dalībnieki (fotogrāfi, kino mākslinieki un citi), kuri tiks izvēlēti, balstoties uz iesūtītajiem pieteikumiem.

Vasaras skolas noslēgumā, 9. augustā pulksten 16.00, ikviens interesents aicināts apmeklēt publisko bezmaksas pasākumu Ruckas muižas parkā, kurā tiks prezentēts nedēļas garumā paveiktais.

Pieteikties vasaras skolai iespējams līdz 14. jūlijam.