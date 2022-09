Izstādē Somijā aplūkojami Breda Pita un Nika Keiva radīti mākslas darbi

Holivudas kinozvaigzne Breds Pits un austrāliešu mūziķis Niks Keivs izlēmuši pierādīt sevi arī mākslinieka arodā – Sāras Hildenas Mākslas muzejā Tamperē atklāta viņu radīto skulptūru un keramikas darbu izstāde, raksta "Guardian".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Galerijas paziņojumā minēts, ka šī ir pirmā reize, kad "lielākoties pašmācības ceļā tēlniecību apguvušais" mākslinieks Breds Pits savus darbus demonstrē publikai, taču to pašu var attiecināt uz Nika Keiva sniegumu keramikā. Abu darbi ir daļa no daudz plašākas izstādes ar Pita un Keiva kopīgā drauga, britu mākslinieka Tomasa Hauseago gleznām. "Nikam un man šī ir jauna pasaule un mūsu pirmā izstāde," atklāšanas ceremonijā Pits vēstīja Somijas televīzijai.

Kopā Pita izstādē ir skatāmi deviņi mākslas darbi, kuru starpā izceļas instalācijas panelis "Aiming At You I Saw Me But It Was Too Late This Time", kas attēlo apšaudi starp astoņām figūrām. Tāpat izstādē skatāma mājas formā veidotu silikona skulptūru sērija, kas sašautas ar dažāda kalibra munīciju, un aktiera pirmā skulptūra "House A Go Go", miniatūra māja, kas izgatavota no koku mizas un salīmēta ar līmlenti.



"Man šie darbi ir pašrefleksija. Tie ataino manas kļūdas attiecībās, lietas, kurās esmu līdzvainīgs," Pits stāstīja atklāšanā. "Šie darbi ir dzimuši no radikālas sevis izķidāšanas, sasniedzot brutālu atklātības līmeni pašam ar sevi un apzinoties cilvēkus, kam esmu nodarījis pāri, brīžus, kad esmu rīkojies nepareizi." Jau iepriekš rakstīts, ka aktieris sāka aizrauties ar podniecību pēc savas šķiršanās no Andželinas Džolijas, pavadot Hauseago Losandželosas darbnīcā līdz pat 15 stundām dienā. Pats aktieris izteicies, ka savu pievēršanos keramikai uzskata nevis par mākslu, bet klusu, mierīgu, taktilu sporta veidu.

Tikmēr Niks Keivs, kurš savulaik studējis glezniecību Kolfīlda Tehnoloģiju institūtā Melburnā, radījis 17 ar roku apgleznotas keramikas figūriņas, kas attēlo "Nelabā dzīvi 17 pieturpunktos". Ne Pits, ne Keivs nav pirmās izklaides biznesa slavenības, kas pievērsušās mākslas radīšanai. Pagājušajā vasarā aktierim Džonijam Depam izdevās nopelnīt 3,6 miljonus dolāru, tikai dažās stundās pārdodot paša radītās 780 izdrukas kādā no Londonas mākslas galerijām.