Izveidota pašmāju kriptomākslas kolekcija "300 latvieši" - dažādu Latvijā zināmu personību un tēlu mākslas darbu kolekcija, kura atrodas Solana blokķēdē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" norāda projekta veidotāji, tā galvenais mērķis ir palīdzēt augt Latvijas kultūras kanonam, pārnesot "300 latviešus" digitālajā pasaulē, tādā veidā izceļot aktuālākos, kā arī Latvijai nozīmīgākos tēlus un personības. Cerēts arī, ka šī kolekcija pievērsīs Latvijas publikas uzmanību NFT tehnoloģijai un tās dažādiem iespējamajiem pielietojumiem.

Kolekcijas mākslas darbos ir attēloti dažādi sportisti, mūziķi, sabiedrībā pazīstami cilvēki; kā arī mītiskie tēli no latviešu folkloras un popkultūras. Kā saka projekta veidotāji - no Zīļuka līdz Jānim Krīvēnam, no Emīla Dārziņa līdz Leonam no "Ugunsgrēka" - kolekcija ir pilna ar tēliem, kuri veidojuši Latvijas kultūrvidi.

Līdzīgi kā metāla monētas tiek kaltas un laistas apgrozībā, NFT arī ir žetoni, kas tiek "iekalti" blokķēdē. Digitālais mākslas darbs tiek attēlots kā unikāls NFT, lai pēc tam varētu digitāli izsekot, kad tas tiek pārdots tālāk un tieši kurš ir tā vienīgais īpašnieks.

16. decembrī pulksten 19 tiks atvērta iespēja iegādāties jeb iekalt blokķēdē 300 latviešus, un to varēs izdarīt mājaslapā 300latvieši.lv . Kā sola rīkotāji, iekalšana būs godīga un pēc nejaušības principa – visiem būs vienāda iespēja iegūt jebkuru 300 latviešu tēlu. Ar kolekciju pēc iekalšanas varēs tirgoties populārajā NFT tirgū ''Magic Eden''.