Izziņo Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2020 dalībniekus

Starptautiskais laikmetīgās mākslas notikums Rīgas Fotogrāfijas biennāle 2020, kas norisināsies no 9. aprīļa līdz 19. jūlijam Rīgā, Cēsīs un Daugavpilī, izziņojis dalībniekus – teju 50 dažādu mākslinieku no Latvijas un ārvalstīm.

Turpinot sekot attēlu kultūras attīstībai, Rīgas Fotogrāfijas biennāle šogad ir izvēlējusies pievērsties realitātes arheoloģijai. Kā uzsver biennāles rīkotāji, attēls kā viens no informācijas nesējiem mūsdienās lielā mērā ir zaudējis savu dokumentāli reprezentējošo funkciju. Vienlaikus tas ir ieguvis bezgalīgu nozīmju un realitāšu radīšanas un imitēšanas brīvību.

"Straujā tehnoloģiju attīstība ir ne vien nodrošinājusi līdz šim nepieredzētu komforta līmeni, bet arī mainījusi mūsu apziņu un uztveri. Cenšoties orientēties tik daudzo līdzās pastāvošu realitāšu sistēmās, nākas apgūt jaunas vizuālās lasītprasmes. Kā mēs uztveram un pieredzam realitāti mūsdienās, kad fiziskās un digitālās realitātes nošķīrums ir kļuvis neskaidrs un komunikācijā dominē vērtību un realitāšu plurālisms? Līdztekus ierastā arheoloģiskā tvēruma metodei – pētīt dažādus pagātnes slāņus, lai atklātu jaunas skatījumu perspektīvas –, uzmanība tiek pievērsta arī mūsdienu – digitālā laikmeta mantojumam," raksta Fotogrāfijas biennāles rīkotāji.

Ar daudzveidīgu izstāžu, diskusiju, simpoziju un meistarklašu programmu biennāle aktualizēs jautājumu par to, vai un kā esam spējīgi sadzīvot ar realitāšu plurālismu – ignorējam to un bēgam no tā, vai arī esam gatavi vienoties par kopīgu redzējumu attiecībā uz kādu lietu, parādību vai notikumu.

Rīgas Fotogrāfijas biennāles 2020 kuratori ir Inga Brūvere, Evita Goze, Elīna Ķempele, Šelda Puķīte, Astrīda Riņķe (Latvija), Indreks Grigors (Igaunija), Adams Mazurs (Polija), Pauls Papers (Lietuva), Marija Šēvolda, Žans Liks Sorē (Francija), un "Collectif Nunc".

Fotogrāfijas biennāles notikumi norisināsies Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Izstāžu zālē "Rīgas mākslas telpa", Latvijas Fotogrāfijas muzejā, Galerijā "Alma", ISSP Galerijā, Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietās, grāmatnīcā-bārā "Bolderāja", Kino "Bize", Cēsu Izstāžu namā un Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā.

Rīgas Fotgrāfijas biennāles 2020 dalībnieki:

Adams Mazurs (Adam Mazur, PL)

Andrejs Strokins (LV)

Diāna Tamane (LV/EE)

Rvīns Varde (LV)

Andress Galeano (Andrés Galeano, ES)

Antonijs Zdebjaks (Antoni Zdebiak, PL)

Artors Jesuss Inkere (Artor Jesus Inkerö, FI)

Dirks Pāsmans (Dirk Paesmans, BE)

Džeremijs Vuds (Jeremy Wood, UK)

Džo Gerharts (Joe Gerhardt, UK)

Džoudi Rouza (Jodi Rose, AU)

Emilija Škarnulīte (Emilija Škarnulytė, LT)

Eva Stenrama (Eva Stenram, SE)

Flo Kasearu (Flo Kasearu, EE)

Hoans Fontkuberta (Joan Fontcuberta, ES)

Ingrīda Pičukāne (LV)

Īu Susiraja (Iiu Susiraja , FI)

Īvī Johova (Evy Jokhova, UK/RU/EE)

Janušs Bonkovskis (Janusz Bąkowski, PL)

Jānuss Samma (Jaanus Samma, EE)

Jeržijs Levčinskis (Jerzy Lewczyński, PL)

Joahims Šmits (Joachim Schmid, DE)

Joana Hēmskerka (Joan Heemskerk, NL)

Katerina Ranū (Catherine Rannou, FR)

Kerts Vīarts (Kert Viiart, EE)

Kristina Olleka (Kristina Ollek, EE)

Mareks Pjaseckis (Marek Piasecki, PL)

Marena Dagnija Jūella (Maren Dagny Juell, NO)

Margita Lehmusa (Margit Lõhmus, EE)

Marja Hšonščova (Maria Chrząszczowa, PL)

Marjušs Hermanovičs (Mariusz Hermanowicz, PL)

Marta Pšibilo (Marta Przybylo, PL)

Mārtiņš Ratniks (LV)

Ode de Korta (Ode de Kort, BE)

Pauļus Petraitis (Paulius Petraitis, LT)

Rikards Aleksandešsons (Richard Alexandersson, SE)

Ruta Džarmena (Ruth Jarman, UK)

Santa France (LV)

Sāna Vanga (Saana Wang, FI)

Sveins Fannars Juhanssons (Sveinn Fannar Jóhannsson, NO)

Tadeušs Suminskis (Tadeusz Sumiński, PL)

Toms Harjo (LV)

Toms Lavleiss (Tom Lovelace, UK)

Tuomo Rainio (Tuomo Rainio, FI)

Visvalds Morkevičs (Visvaldas Morkevičius, LT)

Vojcehs Zamečniks (Wojciech Zamecznik, PL)

Zbigņevs Dlubaks (Zbigniew Dłubak, PL)

Zofja Homentovska (Sofia Chomętowska, PL)

Žans Liks Sorē (Jean-Luc Soret, FR)