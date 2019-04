Japānā aplūkojama Aigara Bikšes lielformāta skulptūra 'Algas vīrs'

Marta izskaņā Japānas piekrastes pilsētā Rikuzentakatā atklāta latviešu mākslinieka Aigara Bikšes lielformāta skulptūra "Salaryman" (Algas vīrs), portālu "Delfi" informē mākslinieka pārstāvji.

Skulptūra, kas izgatavota no poliuretāna, izvietota iepretim jaunizveidotajam Rikuzentakatas kopienas namam. Šis nams veidots, pateicoties Singapūras Sarkanā Krusta ziedojumiem 2011. gada postošā cunami seku novēršanai.

"Algas vīrs" Japānas sabiedrībā jau guvis lielu popularitāti – desmit metrus garā gulošā vīra skulptūra 2016. gadā izstādīta Saitamas laikmetīgās mākslas triennālē. Savukārt, 2019. gada sākumā skulptūra izstādīta ikgadējā Sanriku festivāla ietvaros. Festivāls tiek rīkots ar mērķi pievērst uzmanību 2011. gada zemestrīcē cietušajam reģionam un nopostītajai Rikuzentakatas pilsētai, aicinot ikvienu apmeklēt pilsētu un atbalstīt tās atjaunošanas darbus.

Skulptūra mūsdienīga vīra izskatā veidota uz kanoniska gulošā Budas līdzības pamata. "Algas vīrs" ir Japānā radies apzīmējums, kas raksturo Japānas kapitālisma uzplaukuma laikā izveidojušos strādājošo grupu – vīriešiem, kas par darbu saņem algu. Šo vīriešu pienākums ir nodrošināt un radīt materiālo bagātību, kā arī uzturēt kapitāla plūsmu. Šādā veidā tiek radīta ekonomiskā atkarība no izaugsmes. Savukārt, Buda, kas bija princis un nāca no karaliskas ģimenes, atstāja karaļnamu ar visām tā bagātībām, lai dotos savas pastāvēšanas būtības meklējumos. Līdz ar to – skulptūrā "Algas vīrs" Buda simbolizē uz naudu virzīta cilvēka apgaismību, kas sniedz brīvību.