Jaunā mākslas fotoprojektā dokumentēs cilvēku ar redzes traucējumiem dzīvi pilsētā

Ruckas mākslas fonds sadarbībā ar partneriem no Serbijas un Melnkalnes piedāvā fotogrāfiem no Latvijas piedalīties projektā "Neredzamās dzīves".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā informē rīkotāji no Ruckas mākslas fonda, sadarbībā ar cilvēkiem ar redzes traucējumiem Cēsīs 15 fotogrāfi no Latvijas, Serbijas un Melnkalnes Cēsīs dokumentēs šīs kopienas ikdienu un dzīvi pilsētā. Savukārt no 2021. gada rudens projekta "Neredzamās dzīves" laikā tapušie darbi tiks prezentēti ceļojošā izstādē visās trīs valstīs.

Ruckas mākslas fonds aicina fotogrāfus no Latvijas pieteikties apmaiņas programmai, kas 2021. gada jūlijā norisināsies Ruckas mākslas rezidenču centrā, Cēsīs. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 31. maijs. Vairāk informācija par projektu un tā norisēm var atrast projekta "Facebook" lapā.

Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" līdzfinansētais projekts "Neredzamās dzīves" (Invisible Lives) ar trīs valstu mākslinieku līdzdalību pievērsīs uzmanību dažādām sociāli atstumtajām sabiedrības grupām un to stāstiem. Ar fotogrāfijas starpniecību tiks dokumentēta cilvēku ar redzes traucējumiem dzīve Cēsīs, ar kopienas teātra metodēm LGBT pārstāvju stāsti Serbijā un īsfilmās iemūžināta cilvēku ar kustību traucējumiem ikdiena Melnkalnē.

"Latvijas Neredzīgo biedrība katru gadu īsteno vairākus projektus, kuru aktivitātēs tiek iesaistīti arī tās biedri. Atsaucība vienmēr ir liela, jo tā ir lieliska iespēja iegūt jaunu pieredzi, kā arī satikt jaunus domubiedrus un draugus! Projekta "Neredzamās dzīves" aktivitātēs ir veids, kā veidot sadarbību, interesentiem piedāvājot jaunas pieredzes un zināšanas, vienlaikus veicinot cilvēku ar redzes traucējumiem veiksmīgāku integrāciju sabiedrībā.", norāda Latvijas Neredzīgo biedrības vadītāja Svetlana Sproģe.

Ruckas mākslas fondam ir 14 gadu pieredze dokumentālā kino un foto projektu īstenošanā par sociāli aktuāliem tēmām un vides aizsardzību. Kopš 2016. gada fonds organizē mākslinieku rezidences Ruckas mākslas rezidenču centrā Cēsīs, kas ir arī starptautisku vasaras skolu un semināru kultūras, mākslas un sociālo zinātņu jomā norises vieta. Vairāk informācijas: www.rucka.lv. Projekta "Neredzamās dzīves" partneri ir Ruckas mākslas fonds (Latvija) biedrība "Kulturanova" un Serbijā un biedrība "Art365" Melnkalnē, projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Radošā Eiropa".