Jūnija otrajā nedēļā tiešsaitē norisināsies starptautisks simpozijs 'Re-vīzijas'

No šī gada 8. līdz 10. jūnijam tiešsaitē norisināsies Rīgas Fotogrāfijas biennāles – "Next 2021" izglītības programmas "Laikmeta vīzijas" notikums – simpozijs "Re-vīzijas".

Kā informē organizatoru pārstāve Paula Lūse, "Re-vīzijas" Rīgas Fotogrāfijas biennāles "Facebook" platformā norisināsies trīs vakarus – 8., 9. un 10. jūnijā – no pulksten 18 līdz 19.30.

Piedalīsies Vika Eksta (LV), Luna6, Jūnass Lunds (Jonas Lund, SE), Paola Paleari (Paola Paleari, IT/DK), Maiks Pepi (Mike Pepi, US), Sīms Preimans (Siim Preiman, EE), Airi Trīsberga (Airi Triisberg, EE). Simpozija koncepcijas autores – Elīna Ķempele un Agnese Pundiņa; kuratore – Agnese Pundiņa. Simpozijs ir daļa no "Next 2021" izglītības programmas "Laikmeta vīzijas".

Simpozija pirmā diena būs veltīta kultūras un mākslas nevalstiskajām un arī marginālām organizācijām: kuratora/organizatoru stratēģijas, mērķi un motivācijas, veidojot šādu telpu, radot saturu, piesaistot jaunus dalībniekus. Airi Trīsberga dalīsies savā kuratores pieredzē darbā ar ideju, telpu un sabiedrību. Savukārt, Gabriele Gervickaite un Noa Brēmers reflektēs par "Luna6" biedrību Viļņā, tās uzdevumiem un mērķiem, īpaši pievēršoties tam, kāda ir bijusi pieredze pandēmijas laikā.

Otrā diena veltīta tieši mākslinieku un kuratoru pieredzei, strādājot ar tehnoloģijām, digitālo saturu, datiem un algoritmiem: kā digitālās tehnoloģijas ietekmē māksliniekus, mākslas vidi un skatītāju. Mākslinieces Vikas Ekstas un kuratores Paolas Paleari diskusijas sākumpunkts ir projekts "Snakes and Ladders" , mākslas izstāde, kas veidota digitālai videi, veltot šo sarunu tieši darbiem un izstādēm, kas tiek radīti digitālai videi attiecībā pret darbiem, kas tiek pārnesti uz digitālo vidi. Savukārt Jūnass Lunds reflektēs par savu māksliniecisko praksi, tēmām un digitālo saturu un tā ietekmi. Apskatot jau realizētus projektus, mākslinieki un kuratori reflektēs par esošo situāciju un nākotnes potenciālu.

Trešā diena veltīta institūcijas pieredzei, strādājot ar digitālajām izstādēm: šādu projektu realizēšana, nepieciešamie resursi, motivācija, kā arī skatītāju atsauksmes, izvērtējot iegūtos rezultātus. Vai izstādes digitalizēšana, tiešām to padara pieejamu cilvēkiem, kuri nevar apskatīt izstādi klātienē? Par šāda veida pieredzi runās kurators Sīms Preimans, realizējot digitālās izstādes Tallinas mākslas hallē. Savukārt mākslas teorētiķis Maiks Pepī pievērsīsies digitālizācijas, jauno tehnoloģiju un mākslīgā intelekta ietekmei mūsdienu kultūrā un kā tas var mainīt mūsu pieredzi.

Simpozija tēmas, runātāji un pieredzes dod iespēju apskatīt inovatīvus un radošus konceptus, kas ļauj izvērtēt ierastās mākslas radīšanas, sadarbības, organizēšanas un pieredzes tradīcijas. Tiecoties ne vien iedvesmot jaunu radošo ceļu meklējumus, bet arī izvērtēt un stiprināt mākslas projektu organizatoriskās prakses un to neatkarību.

Simpozija "Re-vīzijas" mērķis ir apzināt un analizēt projektus un inciatīvas, mākslinieku, organizāciju un institūciju stratēģijas un personīgās pieredzes, kā interesantu prakšu piemērus, pievēršoties digitālās vides un digitalizācijas procesiem gan kā unikāliem projektiem, gan arī kā risinājumiem krīzes situācijās. Realizējot šo simpoziju digitālā formātā, tā programma tiek iedalīta trīs apakaštēmās, kas tiks realizēta trīs dienās, tādejādi padziļinātāk pievēršoties dažādām pierezēm.

Rīgas Fotogrāfijas biennāle – "Next" ir starptautisks laikmetīgās mākslas notikums, kas fokusējas uz vizuālās kultūras analīzi un māksliniecisku reprezentāciju. "Next" uzmanība tiek pievērsta Baltijas, Ziemeļvalstu un citu Eiropas valstu jaunajiem māksliniekiem, kas vēl ir savas radošās karjeras sākumā. Iepazīstinot ar jauniem, perspektīviem autoriem, "Next" programma nodrošina redzamību un platformu, lai mākslinieki un kuratori varētu pieteikt sevi plašākā kontekstā.