'Jūras vārtos' apskatāma Klāva Upaciera personālizstāde

Līdz 21. augustam teātra namā "Jūras vārti" skatāma mākslinieka Klāva Upaciera personālizstāde "Atkārtošana un atkārtošanās".

Kā "Delfi" informē organizatori, izstādē apkopoti darbi no dažādiem cikliem. "Lai gan tehniski, kā arī izpildījuma ziņā tie ir atšķirīgi, darbus vieno sistemātiskums, dažādo formu un līniju abstraktais kopums. Klāva zīmējumi radīti ar zīmuļu, gēla pildspalvu, marķieru un citu rakstāmpiederumu palīdzību. Daži no tiem tapuši uz izdevniecībā apdrukātām loksnēm, kas iepriekš izmantotas ikdienas piezīmēm, un tikai vēlāk pārtapušas mākslas darbā," raksta izstādes veidotāji.

Kā atklāj pats mākslinieks: "Zīmēšanā man nesagādā grūtības ilgstoši atkārtot vienu un to pašu darbību. Laikam tāpēc, ka esmu atklājis – tas ir kas līdzīgs fraktāļiem (cik nu es saprotu no matemātikas). Tu tik liec un liec klāt un beigās no tās it kā vienveidīgās masas rodas kaut kas jauns. (...) Beigās pašam vienmēr ir pārsteigums, un tas ir interesantākais."

Ekspozīcijā iekļauti arī vairāki mākslas objekti, kuru tapšanā par vienu no galvenajiem darba rīkiem izmantota līmlente. Tā, piemēram, par mākslas darbu pārtapušas tukšās gēla pildspalvu čaulītes, kas radošā procesa rezultātā ieguvušas jaunu formu un pielietojumu.

Klāvs Upacieris dzimis Rīgā, mācījies Rīgas 1.ģimnāzijā. Vēlāk Ventspils Augstskolā studējis ekonomiku. Pārceļoties atpakaļ uz Rīgu, apguvis zīmēšanu pie mākslinieka Arnolda Plauža, un, viņa pamudināts, iestājies Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļā, ko absolvējis 2011. gadā. Veidojis vairākas personālizstādes, kā arī piedalījies grupu izstādēs.

Ieeja izstādē bez maksas. To var apmeklēt individuāli (1 persona vai 1 mājsaimniecība), ievērojot 2 metru distanci un lietojot mutes-deguna aizsegu.