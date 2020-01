'Jūras vārtos' atklās mākslinieka Jura Andersona personālizstādi

10. janvārī pulksten 18 teātra namā "Jūras vārti" notiks mākslinieka, gleznotāja Jura Andersona personālizstādes "Gadalaiki" atklāšana, kā arī tikšanās ar autoru, portālu "Delfi" informē Kurzemes filharmonijas mārketinga un sabiedrisko attiecību speciāliste Antra Lācberga.

Gleznotājs un arhitekts (1957) Juris Andersons izstādē "Gadalaiki" skatītāju aicina ieskatīties vērīgāk dabas pārsteidzošajos, mainīgajos un nepastāvīgajos tēlos, kas, lai gan notverti vienā un tajā pašā vietā, vienmēr ir atšķirīgi un pilnīgi savā harmonijā un skaistumā. Mākslinieka gleznās saskatāms dabas mainīgais spēks, tajās jaušama ekspresivitāte, dinamika un krāsu intensitāte, kas raksturīga dabas daudzveidībai.

Juris Andersons, pēc profesijas būdams arhitekts, glezniecībai pievērsies 2001. gadā. Piedalījies izstādēs un plenēros gan Latvijā, gan ārvalstīs (Itālijā, Francijā, Portugālē, Spānijā un citviet).

"Pirms vairākiem gadiem mākslinieku grupa "Octopus" Liepājā iekārtoja izstādi. Mani draugi un kolēģi mākslā lūdza izstādes atklāšanā pateikt ievadvārdus. Iepriekšējā pieredze izstāžu atklāšanās liecināja, ka nepieciešams skaidri izteikts uzaicinājums uz sarunu. Šķita, ka pārāk dziļi un bezcerīgi esam iegrimuši puspatiesību un neko neizsakošu frāžu gūstā. Ir jau dzirdēti arī pretēji viedokļi – beidziet reiz filozofēt un sāciet strādāt! Bet cilvēks jau nedzīvo no maizes vien un mākslas nepavisam… Tāpēc šķita, ka citāts no izstādes atklāšanas uzrunas vietā arī šoreiz. "Reiz dzīvoja kāds ebreju domātājs, tauta viņu dēvēja par svēto Ari. Nomira viņš agri – trīsdesmit astoņu gadu vecumā 1572. gadā. Ari radīja jaunu mistiskās mācības sistēmu. Saskaņā ar tās galveno ideju, Visums un Dievišķais materiālās pastāvēšanas laikā nepārtraukti jāuzlabo. Visums atrodas haosā. Ebreju tautas stāvoklis ataino Visuma stāvokli. Ari apgalvoja, ka viņš nācis iemācīt tautai, kā sasniegt pilnīgu mieru – stāvokli, kurā ļaunie spēki zaudētu savu ietekmi. Katrs ir spējīgs ar saviem labajiem darbiem nošķirt ļauno no labā. Kad visi būs šķīstījuši savas dvēseles, tad pilnveidosies arī Visums, visā pasaulē iemājos svētums un harmonija." Ko mums no tā mācīties? Vai mēs, nespējot uzlabot savas tautas un nācijas lietas, dodam savu pienesumu Visuma haosam? Bet, varbūt vajag citādi – mainīt to, pār ko mums ir vara, proti – pašiem sevi? Mainīties – tas nozīmē saprast. Tas nozīmē ne tikai skatīties, bet arī ieraudzīt. Un māksla ir šī iespēja, jo – kā teicis kāds viedais – māksla ir veids, kā Dievs sevi dara redzamu," sacījis Juris Andersons.