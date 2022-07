Kad pagātne ienāk šodienā. Rotko centrs atklāj jauno vasaras sezonu

8. jūlijā Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā jauno vasaras sezonu atklāja ar glezniecības, keramikas un fotogrāfijas elementiem, veidojot sabalansētu māksliniecisko baudījumu starp mūsdienīgo un vēsturisko, portālu "Delfi" informēja Rotko centra pārstāvis Aivars Baranovskis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Rūda Pētersona jeb Del Ruden personālizstādē "Laipni lūgti manā mīlestības dārzā" līdzās pastāv gan gleznas, gan keramika. Pirmie darbi tapa jau pirms trim gadiem, taču toreiz vēl nebija pilnīgas skaidrības par izstādes kopējo koncepciju. Darbu radīšanas posmam pamazām tuvojoties izskaņai, sākās karš Ukrainā.

Tas jūtami iespaidoja radošo procesu un vēl vairāk pasvītroja izstādes konceptu – ziedi, kas izaug no porcelāna vāzēm kā mēms sauciens pēc šķietami utopiskā Ēdenes dārza, kurā visi ir laipni aicināti ienākt un iesēt savu mīlestības sēklu, stāsta Baranovskis.

Rotko centra jaunajā izstāžu sezonā pirmo reizi Latvijā būs skatāmi Kana Haitao darbi, iepazīstinot ar vienu no zīmīgākajiem Ķīnas 70. gadu paaudzes māksliniekiem. "Izstādes "Ir maiga nakts: Kana Haitao māksla" darbi izstaro spriedzi – ilgas pēc pasaules aiz ikdienības plīvura –, taču paradoksālā kārtā mākslinieciskā leksika, ko autors lieto šīs garīgās pasaules izpētei, viņa agrīnajos darbos pamatā saistās ar provinces ikdienu – tur dominē vecas rūpnīcas un mācību korpusi, sienas un vientuļi koki," vēsta Rotko centra pārstāvis.

Foto: Anna Luīze Ruskule

Savukārt ar vērienīgu Lietuvas keramikas izstādi "Teiku kambari. 21. gadsimta Lietuvas keramika" 64 mākslinieki atspoguļojuši kaimiņvalsts mākslas tendences pēdējo divdesmit gadu laikā.

"Izstāde ir strukturēta kā individuāla pastaiga pa astoņiem kambariem. To kopējais caurviju vēstījums sakņojas lietuviešu tautas teikās. No vienas puses, tas akcentē lietuviešu keramikas arhaiskos pirmsākumus, uzsverot māla "dabiskumu" un daudzpusību. No otras puses, tās ir ierasts uztvert kā seno lietuviešu mītiskā pasaules uzskata atspoguļojumu," pauž Baranovskis.

Pirmo reizi Latvijā durvis skatītājiem vēra arī Austrālijā dzimušā un šobrīd Parīzē dzīvojošā mākslinieka Entonija Vaita personālizstāde "Materiālā mobilizācija".

Izstādē, kā pauž Baranovskis, mākslinieks reflektē par Rietumu kapitālisma civilizācijas ietekmi uz mūsdienu pasauli, atgriežoties pie tādām tēmām kā piespiedu aizturēšana, netaisnība un migrācija.

Viena no divām fotogrāfiju izstādēm ir skatāmi fotogrāfa Eduarda Kapšas darbi, kur tiek tverti kadri no baleta mākslas kustībām.

Viņu dēvē par kustības kadra meistaru, kurš mērķtiecīgi un jutīgi uztver kustību pats un ļauj notvertos brīžus nodot citu skatījumam.

Pats mākslinieks saka: "Bildēju radošus cilvēkus un strādāju divatā ar modeli, ļaujot brīvi izpausties un iejusties tēlā. Kad modelis strādā – lec, vingro un aizmirst par fotogrāfu –, tas ir mirklis, kad viņš kļūst patiess. Tur ir arī tehnisks darbs – fotografēt kustībā! Tā modelim izslēdz iespēju izlikties vai iepozēt."

Foto: Anna Luīze Ruskule

Vēl viena izstāde vasaras izstāžu ciklā ir norvēģu mākslinieces Anjas Karras fotogrāfiju kopā "Mirkļi". Lai gan skandināvi neizceļas ar spilgto, māksliniece ir metusi asprātīgu izaicinājumu rotaļlietu ražošanas nozarei, pārveidojot tās spilgtos varoņos un fiksējot tos fotogrāfijās. Iepriekš izstāde bijusi aplūkoja Rīgas Fotogrāfijas biennāles programmā. Māksliniece savus darbus salīdzina ar sociālajiem tīkliem, kur caur fragmentētu attēlu plūsmu tiek konstruēta identitāte.

Izstāde mēģina lauzt stereotipus, kurus rada rotaļlietu nozare. Strikti bērni un pieaugušie, meiteņu un zēnu lomu dalīšana. Māksliniece savās performancēs stereotipus sagroza un apvērš, izmantojot sevis radītus kostīmus un scenogrāfiju.

Jaunās sezonas izstādes apmeklētājiem pieejamas no šī gada 8. jūlija līdz 16. oktobrim.