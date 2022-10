Kāds Van Gogam sakars ar globālo sasilšanu? Vandalisms kā ierocis

Iespējams, ka šī raksta tapšanas laikā aktīvisti cīņā pret klimata pārmaiņām jau atkal ir pamanījušies apliet vai apsmērēt kārtējo Renesanses šedevru un paši sevi pielīmējuši tam blakus ar superlīmi. Tik intensīvi pēdējo mēnešu un pat dienu laikā kļuvuši klimata aktīvistu grupu pastrādātie vandalisma akti, kuros cietuši Van Goga, Vermēra, Monē un citu nenovērtējami nozīmīgu mākslinieku darbi. Apzinātai mākslas darbu bojāšanai un iznīcināšanai ir gara vēsture, un politiski motīvi ir viens no biežākajiem iemesliem. Tomēr, ja nevienam nav šaubu, ka, teiksim, savulaik nacistu īstenotā "deģenerātu mākslas" akcija pelnījusi tikai nicinājumu, tad ekoloģijas cīnītāju izpausmes būtu pelnījušas rūpīgāku analīzi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Neraugoties uz mākslas vēstures ārkārtīgi plašo interešu loku, tieši vandalisma fenomenam pētnieki padziļināti pievērsušies reti. Izņēmums ir itāļu vēsturnieks Dario Gamboni, kurš savā apjomīgajā darbā "Mākslas iznīcināšana: ikonoklasms un vandalisms kopš Franču revolūcijas" aplūko mākslas vandalismu laikmeta aktuālo māksliniecisko, teorētisko vai politisko kustību kontekstā, uzsverot, ka pat aiz šķietami bezjēdzīgiem uzbrukumiem dažreiz iespējams saskatīt pamatotu un pat jēgpilnu motivāciju – politisku, feministisku, teoloģisku, estētisku, patoloģisku vai kādu citu.

Apzinātā mākslas vandalisma vēsture iesniedzas dziļā pagātnē – mūsu ēras 455. gadā Romā iebruka ģermāņu klejotāju cilts vandaļi, kuri īpašu uzmanību pievērsa tieši Romas mākslas vērtībām, nolaupot visu, ko varēja paņemt līdzi, bet pārējo brutāli iznīcinot. Lai arī antīkajā pasaulē un viduslaikos ikonoklasma gadījumi nebija retums (atminēsimies kaut vai svētbilžu grautiņus tepat Livonijā), Gamboni savā pētījumā pievēršas laika periodam no Franču revolūcijas. To viņš uzskata par galveno pavērsiena punktu vandalisma vēsturē – institucionalizētu, masveidīgu mākslas iznīcināšanu, lai atbrīvotu vietu "nākotnes mākslai", kļūstot par simbolisku aktu vecās pasaules norietam un jaunās dzimšanai. Zīmīgi, ka tieši Lielā franču revolūcija ieviesa dzīvē jēdzienu "vandalisms".

Līdzīgu skatījumu Gamboni piedāvā arī uz turpmākajām vērienīgākajām mākslas masveida iznīcināšanas akcijām, un, cita starpā, ar īpaši agresīvu retoriku šajā ziņā izceļas 20. gadsimta sākuma avangardisti. Teiksim, itāļu futūristi bez īpašiem sirdsapziņas pārmetumiem piedāvāja attīrīt Itāliju no "profesoru, arheologu, tūristu ceļvežu un antīko vērtību audzēja" (citējot Filipo Tomazo di Marineti), izdemolējot bibliotēkas un muzejus.

Taču arī tādi mazāk agresīvi noskaņoti mākslinieki kā Pisaro un Maļevičs aicināja uz pagātnes mākslas pārvērtēšanu ar vardarbīgiem līdzekļiem. Tomēr, kā norāda Gamboni, pastāv būtiska atšķirība starp agresīvu teoretizēšanu, piemēram, kad Marsels Dišāns piedāvāja izmantot Rembrantu kā gludināmo dēli vai Antonio Saura vēlējās uzšķērst Pikaso "Gerniku", lai "atvērtu vagīnas nolādētajā audeklā", un šādu fantāziju realizēšanu dzīvē. Šādi piemēri apliecina, ka arī vandalisms var kļūt par būtisku mākslas vēstures procesa daļu un pat tikt kontekstualizēts kā patstāvīgs mākslas fakts, piemēram, zviedru mākslinieka Fēliksa Gmelina izstādē "Mākslas vandaļi", kurā rekonstruēti 12 uzbrukumos cietuši mākslas darbi.

Foto: AP/Scanpix

Meklējot atbildi uz jautājumu, kāpēc cilvēki galu galā nonāk līdz vandalismam, Gamboni piedāvā dažādas iespējamās versijas. Kad mākslinieks un tirgotājs Tonijs Šafrazi 1974. gadā apsmidzināja pieminēto "Gerniku" ar krāsu, uzrakstot vēstījumu "Kill Lies All", vandaļa paša vārdiem izsakoties, tas tika izdarīts ar mērķi "atbrīvot šo mākslas darbu no vēstures un atgriezt dzīvē". Turklāt Šafrazi rīcība bija arī politiski motivēta – viņu bija satracinājis ASV prezidenta Ričarda Niksona lēmums apžēlot kādu vjetnamiešu masu slepkavībā apsūdzētu amerikāņu karavīru. Lai kāda arī nebūtu mūsu attieksme pret šādu vandalismu, Šafrazi gadījums vismaz apliecina, ka tam var būt jēgpilns pamatojums un arī zināma, kaut diskutabla estētiskā vērtība – visādā ziņā nešķiet pilnībā aplami nacistu zvērībām veltītu mākslas šedevru atkārtoti aktualizēt arī Vjetnamas kara kontekstā.

Tomēr ne visus vandaļus ir vadījusi augstāka misijas apziņa vai mākslinieciski motīvi, un vēsturē daudz spilgtākas liecības ir atstājuši tādi atgadījumi kā ungāra Lāslo Tota uzbrukums Mikelandželo skulptūrai "Pietà" ar āmuru, paralēli kliedzot "Esmu Jēzus Kristus, Jēzus ir augšāmcēlies", vai lietuvieša Broņus Maiga terors pret Ermitāžā izstādīto Rembranta "Danaju", liekot lietā nazi un sērskābi, lai atriebtos padomju varai par izsūtījumā mirušo tēvu. Tikmēr šos un daudzus citus līdzīgus stāstus aizēno Hanss Joahims Bolmans, kurš 30 gadu laikā ar sērskābi pamanījās sabojāt vairāk nekā 50 gleznas dažādos Vācijas muzejos, līdz tika notverts un ievietots psihiatriskajā slimnīcā.

Foto: Rembranta ‘Danaja’ pēc uzbrukuma

Taču, ja vēlamies atrast kontekstu britu "Just Stop Oil" un vācu "Letzte Generation" klimata aktīvistu grupu rīcībai, tad jāatskatās uz mākslas vandalisma aktiem, ko vadījuši politiski motīvi, un šis faktors ved atpakaļ uz jau iepriekš minēto Franču revolūciju vai nacistu "deģenerātu mākslas" postīšanu. Mērķis šajā gadījumā ir nevis vēršanās pret mākslas darbu pašu par sevi (respektīvi, tā estētiskās vērtības apšaubīšana vai pārvērtēšana), bet tā vēsturisko, sociālo vai cita veida kontekstu.

Latvijas vēsturē šādi piemēri tālu nav jāmeklē – pietiks atminēties muižu un tajos esošo mākslas darbu dedzināšanu 1905. gada revolūcijā vai nemitīgās pieminekļu gāšanas dažādos politiskās varas maiņas brīžos (un šis process, cita starpā, notiek arī šobrīd ar padomju režīma uzstādītajiem pieminekļiem – pilnībā politisku motīvu virzīts). Rietumu pasaules kontekstā joprojām aktuāla ir vēstures pārvērtēšana "Black lives matter" un citu sociālo kustību ietvaros, kas izraisījusi arī ne viena vien vēsturiskai personībai veltīta pieminekļa gāšanu – nežēlastībā krituši monarhi un politiķi, kas atbalstījuši verdzību un koloniālismu.

Tomēr klimata aktīvistu rīcība, kaut arī formāli ievietojama politizētā mākslas vandalisma kontekstā, raisa vairākus jautājumus. Kā savā visai uzbrūkošajā rakstā norāda žurnāla "The Atlantic" publicists, klimata problēmu apskatnieks Robinsons Meijers, tad ar šiem uzbrukumiem pagātnes mākslas šedevriem aktīvisti patiesībā vēršas nevis pret savas kritikas objektu (kas primāri būtu naftas kompānijas, autoražotāji vai politiķi), bet t.s. "vienkāršo tautu" – mums visiem. Un šeit svarīgi nošķirt "vēršanos pie" no "vēršanās pret".

Meijers atzīst, ka Monē vai Van Goga gleznas apsmērēšana ar ēdienu klimata pārmaiņu kontekstā strādā tiktāl, ciktāl šāda akta mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību sasāpējušai problēmai. Lai arī šo akciju mērķis ir likt mums – patērētājiem – justies neērti par savām izvēlēm un prioritātēm ("Mēs esam klimata katastrofas epicentrā, bet jūs satraucaties par tomātu zupu vai kartupeļu biezeni uz gleznas?" pauž protestētāji), izvēlētajam uzbrukuma mērķim nav nekādas tiešas korelācijas ar pašu problēmu. Vai tad Van Gogs un Monē jebkādā veidā būtu vainojami pie aktuālajām klimata pārmaiņām? Šādas elementāras loģikas trūkums no "Just Stop Oil" un "Letzte Generation" aktīvistiem ir licis novērsties pat tiem cilvēkiem, kas paši iestājas par zaļā dzīvesveida ieviešanu.

#Mauritshuis afgesloten na bekladding Vermeers Meisje met de Parel

https://t.co/aTu3Nt8aGn pic.twitter.com/DfZq7xJiMc — Terreur & Crime Nieuws (@DreigingNL2) October 27, 2022



"Neatkarīgi no tā, vai jūsuprāt šādi protesti ir vai nav efektīvi – un kā klimata pētnieks, kas 30 gadus ir veltījis šai problēmai, esmu vienā laivā ar protestētājiem, – vai man vienīgajam šķiet dīvaini, ka šajos uzbrukumos cieš muzeji un bezpeļņas organizācijas, kas palīdz mums visiem?" sarunā ar "The Atlantic" retoriski vaicā klimata pētniecības bezpeļņas organizācijas "Project Drowdown" vadītājs Džontans Folijs.

Pirmkārt, lai arī uzbrukumiem izvēlētās gleznas ir aizsargātas ar stikla paneļiem, tie nevar pilnībā garantēt, ka uz gleznas nenokļūs šķidrums, otrkārt, šādi incidenti neapšaubāmi palielina gan muzeja personāla atbildību un spriedzes līmeni, gan muzeja izmaksas par apdrošināšanu un apsardzi. Galu galā šādi uzbrukumi var piespiest muzejus savus vērtīgākos darbus ievietot bruņotās stikla kastēs līdzīgi tai, kāda sargā "Monu Lizu".

"Jūs uzbrūkat organizācijām, kas jau tā bieži darbojas uz parāda un cīnās par savu izdzīvošanu," uzrunā aktīvistiem bilst Folijs. Pētnieks arī noraida atsevišķu akadēmiķu piedāvāto saikni starp mākslas pasauli un turīgo iedzīvotāju slāni, kuru labklājība tiek uzturēta uz klimata pārmaiņu rēķina. "Cilvēki saka, ka tā ir smalka māksla, kas domāta miljardieriem, taču patiesībā miljardieri savus apdrošinātos mākslas darbus tur ieslēgtus mājās. Līdz ar to cietēji no šādiem uzbrukumiem nav miljardieri, cietēji esam mēs, sabiedrība."

Folijs pauž, ka klimata aktīvisti un muzeju darbinieki ir "vienā komandā" – abi cenšas saglabāt starp paaudzēm pārmantojamu nenovērtējamu dāvanu, un pauž neizpratni, kāpēc, lai saglabātu kaut ko svētu, ir nepieciešams kaut ko tikpat svētu iznīcināt. Raksta autors Robinsons Meijers uzskaitītās problēmas papildina ar vēl vienu: viņaprāt, šāda klimata aktīvistu rīcība vienkārši izskatās muļķīga un tai pietrūkst citu radikālu politisko žestu izsmalcinātības un estētiskās elegances.

Saprotams, ka politisko vai sociālo aktīvistu mērķis vēsturiski nekad nav bijis radīt emocionāli un fiziski komfortablas akcijas, tomēr šoreiz kritika ir visai plaša un samērā asa. Tiesa, mākslas vandalisms ne tuvu nav vienīgā "Just Stop Oil" protestu forma – viņi nosprostojuši autoceļus, centušies apturēt britu F1 posma norisi, veikuši uzbrukumus Londonas degvielas uzpildes stacijām un pat apzīmējuši ar krāsu kādu no Londonas smalkajiem "Aston Martin" autosaloniem. Starp citu, šī organizācija darbojas no ziedojumiem, un ironiskā kārtā par vienu no tās lielākajiem atbalstītājiem sevi nosaukusi naftas magnāta Pola Getija mazmeita Eilīna Getija.