Kalnciema kvartāla galerijā būs Anša Butnora personālizstāde 'Tas mirklis'

Šā gada 2. martā Kalnciema kvartāla galerijā durvis vērs mākslinieka Anša Butnora personālizstāde "Tas mirklis". Izstāde, kas veltīta "acs atklāsmei" un īpaša mirkļa tvērumam, skatītājiem būs pieejama līdz 21. martam, portālu "Delfi" informē Kalnciema kvartāla pārstāvji.

Ansis Butnors Latvijas mākslas pasaulē sevi pieteica divtūkstošo gadu vidū. Absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļu, Ansis Butnors ir uzticīgi darbojies šajā medijā un izkopis sev raksturīgu manieri, kurā sakausē klasiskas glezniecības vērtības formas ziņā ar tēmām, ainām un sižetiem, patapinātiem no šodienas realitātes.

Izstādē "Tas mirklis" Ansis Butnors piedāvā savas jaunākās gleznas. Viņš stāsta: "Ernests Hemingvejs ir teicis: "Dzīvot nozīmē vanagu debesīs redzēt!" Es domāju, ko nozīmē šie vārdi? Un tikai pirms neilga laika atklāju to nozīmi. Ir ārkārtīgi grūti ieraudzīt vanagu debesīs lidojam. Tā drīzāk ir nejaušība, veiksme. Tas ir mirklis. Mirklis, kad vanags parādās un atkal pazūd debesu plašumos. Skaistums slēpjas apstāklī, ka dažiem ir ļauts to ieraudzīt; viņiem ir daudzas lietas tam: acis, debesis virs galvas, galu galā spēja aizdomāties par to, ko redz, ka tas, ko redz, ir kaut kas neikdienišķs, reti novērojams."

Kā raksta izstādes veidotāji, Ansim Butnoram dzīvot un nodarboties ar mākslu nozīmē pamanīt, saskatīt, redzēt. Redzēt kaut ko, kas uzrunā, aizkustina. Kas tas ir, viņam tā arī nav līdz šim izdevies saprast, bet, viņaprāt, tas noteikti ir brīnumains mirklis, kad saproti, ka ir izdevusies acs atklāsme. Visas Anša Butnora gleznas un grafikas ir atklāsmes. Iesākumā ir acs atklāsme, pārējās - domāšanas, ieceres, vīzijas un citas – seko pēc tam. Ansis Butnors ir dabas vērotājs – visas viņa idejas sakņojas dabā, atspoguļojas pašā, un tiek atbilstoši iecerētas. Gan autoram, gan skatītājam svarīgi ir nezaudēt modrību, "turēt roku uz pulsa", lai redzētu to, ko tiešām ir grūti ieraudzīt… gluži kā vanagu debesīs lidojam.

Izstāde "Tas mirklis" apmeklētājiem ir pieejama līdz 2019. gada 21. martam katru dienu no pulksten 10.00 līdz 18.00. Ieeja izstādē bez maksas.