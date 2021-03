Katrīnas Neiburgas darbs iekļauts Somijas laikmetīgās mākslas muzeja 'Kiasma' kolekcijā

Somijas laikmetīgās mākslas muzejs "Kiasma" savai kolekcijai iegādājies mākslinieces Katrīnas Neiburgas video un audio instalāciju "Transformācijas. Raganas slota. Vēja slota".

Kā informē Latvijas Laikmetīgās mākslas centra (LLMC) pārstāvji, šī instalācija 2020. gadā tika veidota laikmetīgās mākslas festivālam "Survival Kit 11". Tā kuratore bija Katja Krupeņņikova un organizators ‒ LLMC. Festivāla devīze "Būt drošībā ir bīstami" (Being Safe is Scary) tika aizgūta no mākslinieces Banu Džennetoglu (Banu Cennetoğlu) 2017. gadā speciāli izstādei "Documenta 14" radītā darba. Pārņemot šo neviennozīmīgo nosaukumu, "Survival Kit 11" iesaistījās plašākās diskusijās par drošību un politisko vardarbību. Minētais Katrīnas Neiburgas darbs tika izstādīts arī festivālā "Zemlika 2020". Šis ir jau otrais mākslinieces darbs, ko savā kolekcijā iekļāvusi "Kiasma", pirmais ‒ "Solitude/Vientulība" ‒ tika iegādāts 2007. gadā.

Laikmetīgās mākslas muzejs "Kiasma" atrodas Helsinku centrā un ir Somijas Nacionālās galerijas sastāvdaļa. "Kiasma" izstāda un apkopo mūsdienu mākslu ‒ aktuālākos Somijas un arī ārvalstu mākslinieku veikumus. Līdzās izstādēm "Kiasma" organizē arī performances un dažādus pasākumus.

"Kiasma" kolekciju galvenā kuratore Kati Kivinena (Kati Kivinen) dalījās ar savu stāstu par darba iekļaušanu muzeja kolekcijā: "Pagājušajā gadā neiznāca daudz ceļot, bet septembrī man bija tā laime būt Rīgā, ieraudzīt "Survival Kit 11" izstādi "Būt drošībā ir bīstami", un tā bija lieliska pieredze. Izstādes ietvaros bija daudz lielisku darbu, bet Katrīnas Neiburgas videoinstalācija "Transformācijas. Raganas slota. Vēja slota" (2020) patiešām piesaistīja mūsu interesi. Neiburgas poētiskā videoinstalācija dokumentē viņas pašizolāciju kopā ar ģimeni laukos Covid-19 pandēmijas laikā, taču darbs pāraug intriģējošā rituālā, kur dažāda vecuma cilvēki pievienojas gājienam mežā, meklējot raganas slotas. Šī darba iekārtojums izstādē ar brīnišķīgajām ēnām, skaņām un pat smaržām bija ļoti mistisks un atgādināja gluži vai pasaku.

Patiesībā šis būs otrais Katrīnas darbs mūsu kolekcijā. Jau 2007. gadā "Kiasma" ieguva Neiburgas videoinstalāciju "Solitude" (2005), un pēdējā reize, kad to varēja aplūkot, bija 2018. gadā kolekciju izstādē "Tur un atkal atpakaļ. Laikmetīgā māksla no Baltijas jūras reģiona" (There and Back Again. Contemporary Art from the Baltic Sea Region), atjauninot priekšstatu par Baltijas jūras reģiona laikmetīgo mākslu.

"Kiasma" jau kopš laikmetīgās mākslas muzeja pirmsākumiem, t. i., kopš agrīnajiem deviņdesmitajiem, kolekcionē mākslas darbus ne tikai no Somijas, bet arī no tuvējiem reģioniem. Šo iegādes stratēģiju ‒ iegūt kolekcijā Somijas un Ziemeļvalstu, Baltijas valstu un Krievijas, kā arī pārējās Eiropas un pasaules mākslinieku darbus ‒ mēs esam nosaukuši par "sfēru paplašināšanu"."

Māksliniecei Katrīnai Neiburgai šis ir nozīmīgs atskaites punkts viņas radošajā biogrāfijā: "Ļoti priecīgs notikums, kas palīdz tikt galā ar brīžiem pavisam zemo pašnovērtējumu. Sajūta, ka tas, par ko domā un ko dari, kādam ir svarīgi. Liels prieks par sadarbību ar dēlu Antonu Georgu Graudu, kurš radīja manam darbam speciālu skaņu celiņu. Mūsu kopīgajiem plāniem tas ir tikai sākums. Paldies ģimenei ‒ viņi ir mani labākie varoņi. Paldies Laikmetīgās mākslas centram par iedvesmojošo, nenogurstošo darbu un kuratorei Katjai Krupeņņikovai par atklātajām un dziļajām sarunām."

Sarežģītajā pandēmijas laikā festivāls centās iezīmēt, kāpēc steidzami nepieciešams mainīt mūsu pieņēmumus par drošību, mēģinot šo jēdzienu no jauna savienot ar tādām praksēm kā mīlestība, kopība, savstarpējs atbalsts, uzmanība, rūpes citam par citu un par apkārtējo vidi. Katrīnas darbs šajā kontekstā veidots, transformējot druīdu maģisko augu ‒ balto āmuli (Viscum album). Veicot rituālu un baudot tā novārījumu, esot iespēja uztvert padomus uz mokošiem jautājumiem. Pie mums balto āmuli visai bieži identificē ar daudz biežāk sastopamo vēja slotu jeb raganu slotu. Vairāk informācijas par darbu LLMC mājaslapā. https://lcca.lv/lv/survival-kit/makslinieki/Katrina-Neiburga/

Vēja slotas jeb raganu slotas ir zaru sabiezinājumi vai saaugumi koka vainaga zaros, kas radušies ģenētiskas mutācijas rezultātā, bet lapu kokiem vēja slotu veidošanos ierosina sēnīte – vējslotsēne tafrīna (Taphrinaceae), tādējādi lapu kokiem tā ir slimība, nevis ģenētiska novirze.