Kauņā atklās pasaulslavenās mākslinieces Marinas Abramovičas izstādi

Ar vairākiem pasākumiem šopavasar Lietuvā turpinās Kauņas – Eiropas kultūras galvaspilsētas programma. 30. martā tiks atklāta pasaulē slavenās serbu performanču mākslinieces Marinas Abramovičas izstāde "Memory of Being", bet 31. martā pati māksliniece uzstāsies ar publisku lekciju Kauņas "Žalgiris" arēnā.

Kā "Delfi" informē Kauņas Eiropas kultūras galvaspilsētas gada programmas veidotāji, izstādes "Memory of Being" pamatā ir mākslinieces darbu sērija "The Cleaner". Izstāde būs veidota kā videoinstalācija, aptverot Abramovičas konceptuālos un performances mākslas darbus no 60. gadiem līdz mūsdienām, iepazīstinot arī ar viņas ikonisko "An Artist's Life Manifesto", kā arī unikālo radošo metodi. Marinas Abramovičas izstāde ir viens no apjomīgākajiem un ambiciozākajiem projektiem Kauņas Eiropas kultūras galvaspilsētas gada programmā.

Izstāde Kauņas gleznu galerijā būs skatāma no 30. marta līdz 31. jūlijam. Savukārt daļa no lekcijā gūtajiem ieņēmumiem par ieejas biļetēm tiks novirzīti Ukrainas kara bēgļu atbalstam.

Kā iepriekš vēstīts, 2022. gada Eiropas kultūras galvaspilsēta Kauņa, Lietuvas otrā lielākā pilsēta, šopavasar būs dinamisks kultūras centrs ar vairāk nekā 1000 pasākumu, pasaulslavenu mākslinieku izstādēm un Ukrainas māksliniekiem veltītu kultūras telpu. Programmas ietvaros Kauņā ir skatāmas arī Joko Ono un Viljama Kentridža izstādes, kas tika atklātas jau 2022. gada sākumā.

Foto: AHOY nuotr.

Maijā – iespaidīgs izklaides pasākums "Saplūšana"

Kā norāda Eiropas kultūras galvaspilsētas gada pārstāvji, viens no svarīgākajiem notikumiem Kauņas pavasara kultūras programmā būs "Saplūšana" – Kauņas laikmetīgā mīta triloģijas otrā daļa (pirmā tika izrādīta jau šī gada janvārī), kas apvienos visus 2022. gada kultūras notikumus – festivālus, koncertus, izstādes, iniciatīvas. Maijā plānots pasākums notiks Kauņā, vietā, kur satek divas lielākās Lietuvas upes Nere un Nemuna. Šī vieta nereti tiek dēvēta par Kauņas dzimšanas vietu.

Kā sola organizatori, gaidāmi iespaidīgi priekšnesumi, kas izcels pilsētai apkārt esošo ūdeņu burvību – ūdens šovs, akrobāti, cirka mākslinieki, muzikālas ekskursijas pa upi un vērienīgs vides dizaina projekts.

Foto: Andrius Aleksandravičius

Atbalsts Ukrainai

Eiropas kultūras galvaspilsētas gada pasākumu organizatori ir arī pielāgojuši kultūras programmu, lai izrādītu atbalstu karā cietušajai Ukrainai. Kauņas centrālā pasta ēkā – vienā no ievērojamākajiem starpkaru perioda Lietuvas simboliem – jau atklāta kultūras un radošā telpa "CulturEUkraine". Telpā, kas godina ukraiņu māksliniekus, tiks uzņemtas organizācijas, kopienas un dažādas iniciatīvas, būs pieejamas koprades telpas, mākslas terapijas zonas un daudzas izstādes.

"Mēs vēlamies, lai centrs būtu vieta, kas izplata ukraiņu balsis un realitāti visā Eiropā. Mākslinieki varēs izmantot centru, lai turpinātu savu darbību, vienlaikus uzturot attiecības gan ar citiem ukraiņu, gan vietējiem māksliniekiem," sacīja "Kaunas 2022" vadītāja Virginija Vitkiene. "Kultūra un radošums ir bijuši nemainīgi cerības starmeši cilvēces vēstures tumšākajos laikos, palīdzot cilvēkiem pārvarēt visus šķēršļus un saglabāt stipru garu."

Uz Kauņu pēc Art Deco un ielu mākslas

Kā norāda programmas veidotāji, Kauņa ir pilsēta, kas radīta bezgalīgām pastaigām, un tās ielas aizrauj mākslas alkstošus ceļotājus. Pilsētas Art Deco stila un starpkaru modernisma arhitektūras vēsmas ir caurvijušas ēkas, muzejus, viesnīcas, kā arī dzīvojamos namus un rūpnieciskās ēkas. Turklāt 44 modernisma objekti ir iekļauti Eiropas kultūras mantojuma sarakstā. Ievērojamākie starpkaru modernisma arhitektūras piemēri ir Kauņas centrālā pasta ēka, Vītauta Dižā Kara muzejs, kinoteātris Romuva un Aleksotas funikulieris – viens no senākajiem trošu vagoniem Eiropā.

Apmeklētāji, kuriem īpaši interesē Art Deco stils, varēs papildināt savas zināšanas Kauņas Art Deco muzejā. "Muzejs sniedz unikālu pieredzi un ļauj iegremdēties arhitektūrā, iepazīt reālus starpkaru stāstus un apskatīt autentiskas Art Deco un Bauhaus mēbeles," vēsta "Kaunas 2022" pārstāvji.

Foto: Andrius Aleksandravičius

Tāpat programmas veidotāji atgādina, ka ar arhitektūru pilsētas vizuālā bauda nebeidzas, jo Kauņas ielas rotā milzu grafiti, kas pilsētu pārvērtuši par iespaidīgu mākslas galeriju zem klajas debess.

Jau ziņots, ka šī ir otrā reize, kad kāda Lietuvas pilsēta tiek pie Eiropas kultūras galvaspilsētas goda. 2009. gadā tā bija Viļņa. 2022. gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas būs arī Novi Sada Serbijā un Eša pie Alzetes Luksemburgā. Plašāk par šogad gaidāmajiem pasākumiem – "Kaunas 2022" mājaslapā.