'Kim?' atklās Ata Jākobsona un Līvas Rutmanes personālizstādes

"Kim?" Laikmetīgās mākslas centrā atklās divas jaunas personālizstādes: Ata Jākobsona "Grid" un Līvas Rutmanes "PRR". Atklāšanas pasākums norisināsies 5. februārī pulksten 18.30. Izstādes būs apskatāmas līdz 29. martam "Kim?" Laikmetīgās mākslas centrā, Sporta ielā 2, k-1, portālu "Delfi" informē "Kim?" pārstāvji.

Ata Jākobsona personālizstāde "Grid"

Atis Jākobsons savā personālizstādē pievēršas režģim kā neredzamai, bet klātesošai struktūrai, kas savērpj parādības (un arī idejas un žestus). Savā izstādē mākslinieks izmanto dažādas tehnikas, veidojot daudžšķautņainu kompozīciju.

"Forma ir tukšums, un pats tukšums ir forma; tukšums neatšķiras no formas, forma neatšķiras no tukšuma; neatkarīgi no tā, kas ir forma, tas ir tukšums, neatkarīgi no tā, kas ir tukšums, tas ir forma. Tas pats attiecināms uz jūtām, uztveri, impulsiem un apziņu," mākslinieks izmanto Sirds sūtru no Mahajānas budisma, lai raksturotu izstādē aplūkojamos darbus.

"Kvantu gaismas režģis pirms lielā sprādziena. Darbs ar režģa sistēmu, kā pakļaušanās universāla spēka likumiem. Ceļš no subjetīvā prāta klejojumiem pie kosmiskām un fundamentālām struktūrām. Formas un bez formas vienlaicīga apzināšanās," tā stāsta Atis Jākobsons.

Atis Jākobsons (1985) šobrīd dzīvo un strādā Berlīnē un Rīgā. Sapludinot robežas starp subjektu un objektu, neiespējamo un ikdienišķo, cilvēcisko un dievišķo, realitāti un ideju, viņš meklē veidus kā sasniegt pirmatnējo nebūtību. Izmantojot glezniecību, ogles zīmējumu, video un instalāciju, mākslinieks rada jūtīgas plaknes, lai uztvertu viņpus esošo telpu. 2010. gadā ieguva maģistra grādu glezniecībā Latvijas Mākslas akadēmijā. Izstādēs piedalās kopš 2004. gada izstādot savus darbus tādos starptautiskos projektos kā "Mūžīgā kustība", (2018) Muzejs "Erarta", Sanktpēterburga, Krievija, "Orient", (2018) Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art, Krakova, Polija, "Somewhere in Between" (2018), Bozar, Brisele, Belģija, "Šķērssvītra: starp normatīvo un fantāziju" (2015) Kim? Laikmetīgās mākslas centrā, un "KIK-4" (2015) Kino Internationale, Berlīnē, Survival Kit festivālā (2013 un 2014, 2016) Rīgā un citās nozīmīgās grupas izstādēs. Viņam ir bijušas vairākas personālizstādes Latvijā no kurām nesenākās ir "The Bright Night of the Soul" (2017), Izstāžu zāle Arsenāls, Rīga, Latvija, "The Dark Night of the Soul" (2017), Sansusī festivāls, Aknīste, Latvija, "Frekvences (Eiforija)" (2016) galerijā "Māksla XO" un "Dark Matter" (2015) Mūkusalas Mākslas salonā. Par izstādi Dark Matter mākslinieks saņēma "Dienas gada balvu kultūrā", tika nominēts Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas rīkotajai Gada balvai "Kilograms kultūras" un izvirzīts "Purvīša balvai 2017".

Līvas Rutmanes personālizstāde "PRR"

"Līvas Rutmanes daiļrade nereti paslīd mums garām, bet tieši pati māksliniece objektīvu stumj tālāk. Rutmanes darbi atrodas kustībā kā pasta daudzpunktu sistēmā iestrēdzis sūtījums. Skrienot tiem līdzās, parādās detaļas – kafijas mākoņa apsēstas miljoniem zīmuļu līnijas, interneta daudzsejainās, pārblīvētās krātuves apzināti neapzināti atlasītas lauskas, tekstūras un materiāli, kas kā kuģa avārijā izskalotas atliekas plīvo pa mākslinieces izsmidzināto baseinu. Savā personālizstādē Kim? Līva Rutmane pierāda, ka pīles pēkšķēšanai tomēr nav atbalss."

Izstādes kurators ir Kaspars Groševs

Līve Rutmane dzimusi 1984. gadā un ir Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļas maģistrantūras absolvente. Strādā ar lielformāta zīmējumiem un mazformāta plastikāta objektiem. Pēdējā personālizstāde "Kūciņa Līvai", galerijā Low (2017). Darbojas makslinieku grupā "Klīga". Pēdējā dalība izstādē "Blocker" (2017) galerijā Alma. Kad notikumi paliek pavisam neievērojami, izdod pašizdokļus, pēdējais – Rīgas zīnu festivāla ietvaros izdotais "Darbiņš" (2018).