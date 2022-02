Kiwie izlaiž NFT ielu mākslas kolekciju, kas radīta Bali

Pasaulē zināmais latviešu ielu mākslinieku kolektīvs KIwie atklāj jaunu blokķēdes instalāciju, kas fiziski atrodas Indonēzijas salā Bali. Kolekcijas izsole norisinājās 9. februārī, pulksten 18 pēc Latvijas laika un ilga tikai stundu.

Kolekcija sastāv no septiņiem jaunizveidotiem mākslas darbiem Bali salā.

"Šī kolekcija būtiski atšķirsies no visām iepriekšējām kolekcijām galvenokārt ar savu tehnisko izpildījumu un konceptu. Ja iepriekš darbu NFT vizualizācijas mēs veidojām kā 3D renderus, tad šoreiz, lai akcentētu faktu, ka šie NFT is sasaistīti ar reāliem krāsojumiem fiziskajā pasaulē, vizualizācijās ir attēloti reālie kolekcijas darbi, animētu fotogrāfiju veidā. Katra nākošā plānotā kolekcija būtiski atšķirsies no iepriekšējām, lai tās būtu pēc iespējas neparedzamākas un interesantākas ne tikai mūsu sekotājiem bet arī mums pašiem." skaidro Kiwie. Ar Bali kolekcijas tapšanas procesu var iepazīties jaunizveidotajā video YouTube.

Šīs kolekcijas katrs NFT sastāvēs no trīs fāzēm. Sākotnēji kā Kiwie ola, no kuras izšķilsies mazais briesmonis 24 stundas pēc izsoles beigām. Turot un nepārdodot šo NFT vismaz 30 dienas, veicinās tā tālāko attīstību uz pēdējo fāzi, kas būs jau pieaudzis Kiwie. Neviens no izsoles dalībniekiem nezinās, kāda veida Kiwie iznāks no olas. Visas trīs fāzes ir reāli krāsojumi, kas nozīmē to, ka katrs NFT ir uzkrāsots trīs reizes. Viens no izsoles darbiem ir "laimīgā ola" jeb, izsoles dalībnieks, kurš nejauši izvēlēsies tieši šo olu, saņems savu samaksāto ETH atpakaļ un varēs paturēt pašu NFT. Citiem vārdiem - NFT tiks iegādāts bez maksas, sedzot tikai transakcijas izmaksas. Piedaloties izsolē un iegādājoties kādu no NFT darbiem, kolekcionārs iegūst tiesības uz tā fizisko veidolu vietā, kur tas atrodas, kā arī metāla kartiņu, uz kuras attēlots konkrēti iegādātais "Fat Monster" tēls kopā ar darba koordinātām. Plašāka informācija par kolekcijas priekšrocībām šeit.

Kiwie ir viens no pirmajiem ielu māksliniekiem Latvijā un ir aktīvi darbojies uz Rīgas ielām kā arī ārvalstīs jau kopš 2006. gada. Šogad Kiwie sevi pieteica NFT tirgū, izlaižot četras darbu kolekcijas uz blokķēdes sistēmas, kas piesaistīja kolekcionāru uzmanību gan Latvijā, gan ārzemēs. Šobrīd tirdzniecības centrā "Galerija Centrs" atrodas Eiropā pirmajā NFT izstāžu telpa "Kiwie Space", kur var iepazīties ar jaunumiem no kolekcijas. Kā darbības mērķi nākamajiem gadiem "Kiwie1001" projekts ir izvirzījis mākslas darbu radīšanu visās 195 pasaules valstīs, lai kopumā radītu 1001 unikālu mākslas darbu.''