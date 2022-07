Klimata aktīvisti pielīmējuši sevi pie gleznas Nacionālajā galerijā Londonā

Klimata pārmaiņu aktīvisti pirmdien, 4. jūlijā, Nacionālajā galerijā Londonā veikuši protesta aktu, pārklājot ar apokaliptisku skatu 19. gadsimta ainavista Džona Konstebla darbu, kā arī pielīmējot savas plaukstas pie gleznas rāmja.

Kā vēsta BBC, protestētāji bijuši no šogad dibinātās aktīvistu grupas "Just Stop Oil" (JSO), kas pieprasa Lielbritānijas valdībai pārtraukt fosilās degvielas ieguvi un ražošanu.

Nacionālā galerija medijiem apstiprinājusi notikušo, vēstot, ka protesta akciju redzējuši mākslas baudītāji un tūristi, kā arī kāda aptuveni 11 gadus vecu skolēnu grupa. Meistardarba aizklāšana un pašpielīmēšanās notikusi pulksten 14.25, bet jau 16.40 klimata aktīvisti tikuši arestēti.

Kā vēsta BBC, pēc notikušā glezna nekavējoties no ekspozīcijas aizvākta, un tiek pārbaudīts, vai nav notikuši kādi būtiski mākslas darba bojājumi. Kā norādījuši Nacionālās galerijas eksperti, nelieli bojājumi ir gleznas rāmim, tāpat nedaudz skarta arī gleznas laka.

Džona Konstebla 1821. gadā tapušajā gleznā "Hay Wain" redzama Lielbritānijas lauku ainava ar pajūgu, kas iebraucis upē. Kā norāda BBC, tā ir viena no apmeklētāju iecienītākajām gleznām Nacionālajā galerijā.

JSO pārstāvji sociālajos tīklos pauduši, ka viņi Konstebla meistardarbam pievienojuši "apokaliptisku nākotnes ainavu", lai parādītu, ko piesārņojums un klimata pārmaiņas nodarīs šai idilliskajai videi.

Protestētāji no JSO jau iepriekš savas aktivitātes izvērsuši gan Skotijas mākslas galerijā Edinburgā, gan F1 sacensībās British Grand Prix.

2 young supporters of Just Stop Oil remain in the @NationalGallery in London. They are glued to a reimagined version of the Hay Wain (1821). Their demand? NO NEW OIL. In times of inaction from @10DowningStreet it is down to the people to act. pic.twitter.com/ijADNggp8O