Komiksu izdevniecība 'kuš!' nominēta prestižajai Vila Aiznera komiksu balvai ASV

2020. gada Vila Aiznera Komiksu Balvai (The Will Eisner Comic Industry Awards) ASV kategorijā "Labākā antoloģija" nominēti četri Latvijas komiksu izdevniecības "kuš!" 2019. gadā izdotie komiksu krājumi "š!". Šajā kategorijā nominētas vēl četras citas komiksu antoloģijas, un "kuš!" ir vienīgā nominētā izdevniecība, kura darbojas ārpus ASV un Lielbritānijas.

Nominētās antoloģijas – nr.34 "Redrawing Stories from the Past", nr.35 "Bonkers", nr.36 "Plant Power" un nr.37 "Down Down Under" ir sērijas "š!" izdevumi, kuros četras reizes gadā tiek apkopoti latviešu un starptautisku komiksu mākslinieku darbi jau kopš 2008. gada. Katrā krājumā par vienu noteiktu tēmu tiek publicēti gan latviešu, gan ārzemju autoru komiksi, kuri tiek īpaši radīti un izvēlēti katram izdevumam. "š!" krājumi starptautisku uzmanību komiksu vidē ieguvuši, jo izceļas ar eksperimentāliem darbiem un mākslinieku drosmi meklēt jaunus un neparastus veidus komiksu veidošanā, laužot stereotipus paplašinot un komiksu tradīciju.

Nominētajos četros krājumos darbus radījuši trīspadsmit latviešu mākslinieki – Lote Vītiņa, Ingrīda Pičukāne, Līva Kandevica, Pauls Rietums, Vivianna Maria Stanislavska, Agate Lielpētere, Anna Malicka, Dāvis Ozols, Ernests Kļaviņš un Andrejs Kļaviņš, Karlīna Marta Zvirbule, Mārtiņš Zutis, Zane Zlemeša. Krājuma redaktori – Dāvids Šilters un Sanita Muižniece.

Vila Aiznera Komiksu Balva (The Will Eisner Comic Industry Awards) ir ikgadējs apbalvojums, kuru pasniedz par radošajiem sasniegumiem komiksu nozarē ASV, bieži to dēvē par komiksu industrijas "Oskara" balvu. Balvai tiek nominētas grāmatas, kas pieejamas ASV. Aiznera Balva ir nosaukta par godu slavenajam amerikāņu komiksu autoram un "grafisko romānu" aizsācējam Vilam Aizneram. Nominācijas balvai 31 dažādā kategorijā katru gadu izvirza sešu ekspertu žūrija, savukārt balvas saņēmēji tiek noteikti balsojumā, kurā var piedalīties komiksu nozares profesionāļi. Šogad balsošana norisināsies līdz 18. jūnijam un balvu ieguvēji tiks paziņoti jūlijā ikgadējā Sandjego komiksu festivāla norises laikā.