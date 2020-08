Kopenhāgenas Foto festivāla īpašajā atlasē iekļauti Romāna Korovina darbi

Kopenhāgenas Foto festivāla jubilejas gadā dalībai festivālā ar personālizstādi "Ģimenes foto albums" ir izvēlēts mākslinieks Romāns Korovins.

Kā "Delfi" informēja mākslinieka pārstāvji, Covid-19 ārkārtējo apstākļu dēļ Romāna Korovina fotoprojekta skate ir pārcelta no festivāla norises vietas iekštelpās uz ekspozīciju pilsētvidē Kopenhāgenas centrā un saistītiem digitāliem risinājumiem, kas interesentiem Dānijas galvaspilsētā ir pieejami līdz šī gada septembrim.

Kopenhāgenas Foto festivāls ir viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem fotogrāfijai veltītajiem pasākumiem Ziemeļvalstu reģionā. Ik gadus plašā pasākumu programmā tas izzina foto medija iespējas un robežas, pulcina profesionālus fotogrāfus no visas pasaules un tikpat plašu un krāsainu skatītāju auditoriju.

Šogad festivāls svin 10 gadu jubileju. "#cpfcelebratingphotography" festivāla izlaidumam tika saņemti 396 pieteikumi no 50 valstu autoriem. No tiem 19 autori tika apstiprināti dalībai festivālā, savukārt septiņi mākslinieki tika īpaši izvēlēti savu projektu prezentācijai personālizstādes formā. Festivāla kuratore Klēra Gulda (Claire Gould) un darba grupa festivāla kopējo konceptu ir formulējusi kā atbildi laikmeta aktualitātēm un fotogrāfijas medija iespējām reaģēt un ietekmēt to. Savukārt izvēlēto septiņu individuālu mākslinieku foto projekti ir atlasīti saskaņā ar trim tēmām: "Strukturējot identitāti" (Framing Identity), "Strukturējot sabiedrību" (Framing Society) un "Strukturējot vīziju" (Framing Vision).

Sadaļā "Strukturējot vīziju" viens no diviem iekļautajiem autoriem ir Rīgā, Latvijā strādājošais mākslinieks Romāns Korovins. Viņa projekts "Ģimenes foto albums" (My Family Photo Album) ir astoņpadsmit fotogrāfiju sērija – fotoalbuma izmēra bildes fiksē šķietami ierastus brīžus: bērna gaidīšanu un piedzimšanu, māti, tēvu, māsu, radiniekus no ASV, svētkus, apkārt esošās svarīgās lietas, kā piemēram, rotaļlietas vai tēva auto, nelaimes gadījumu, nāvi u.c, īsumā – fiksē kādas nenosauktas personas dzīvi. Vienīgais, šī persona nav īsta, bet gan tiek izspēlēta, izmantojot visparastākās ikdienas lietas: spilvenus, stabus, sētas, krūmus, sniega kupenas, galda lampas u.t.t.

"Fikcionālais reālisms ļauj iet soli tālāk un izspēlēt situācijas, kuru fotografēšana realitātē nemaz nebūtu iespējama, piemēram, no bērna pozīcijas piedzīvota augšana māmiņas vēderā un piedzimšanas process, dvēseļu dzīve un to pēcnāves kustības," raksta mākslinieka pārstāvji.

Kopumā šajā sērijā autors tiecas iedrošināt skatītāju ieraudzīt apkārt esošo materiālo realitāti kā apdvēseliskotu – kupena var būt tēva kaps vai kaste – mašīna. "Priekšmeti ir visai nosacīti; tajos var ieraudzīt daudz vairāk, nekā mēs ikdienā pieļaujam. Kā tos nosauksi, par to tie kļūs," saka autors, "šajā gadījumā tā ir jauna sistēma, jauna priekšmetu sistēma, kas sastāv no elementiem, kurus es kārtoju, lai pastāstītu kādu stāstu. Man šķita interesanti, izmantojot nedzīvus priekšmetus no tuvējās vides, konstruēt personas ar īpašībām, izspēlēt viņu ģimenes dzīvi no it kā bērna puses. Svarīgi, lai šī sistēma ir nedaudz jokaina, smieklīga."

Festivāla izlases programmā Romāna Korovina "Ģimenes foto albums" ir iekļauts, jo – festivāla rīkotāja vārdiem – ļauj akcentēt mākslas potenciālu fotogrāfijas medijā. No politiskās vai sociālās realitātes fiksēšanas, foto paņēmienu arsenāls tiek mobilizēts, lai konstruētu iztēlotu vidi, piedāvātu imagināru pasauli un redzējumu, kas medija dēļ šķiet iespējams un reāls. Fotogrāfija, kas katalizē iztēli.

Covid-19 pandēmija ieviesusi savas korekcijas festivāla norisē. Plānotais norises veids no ekspozīcijas un personālskatēm klātienē tika pārveidos uz digitālu reprezentāciju pilsētas un virtuālā vidē. Brīvdabas ekspozīcija skatītājiem ir pieejamas Refshelūnas salā (Refshaleøen) iepretim Kopenhāgenas Laikmetīgās mākslas centram (Copenhagen Contemporary). Ekspozīciju papildina risinājumi, ar kuru starpniecību ir iespējams piekļūt ekskluzīvam saturam digitālajā vidē. Norises laiks ir pagarināts līdz š.g. septembrim vai pat ilgāk, atkarībā no apstākļiem.

Izlases programmā ir iekļauti arī šādi autori: Mičels Moreno (Mitchell Moreno, Lielbritānija), Šire Līns (Kyrre Lien, Norvēģija), Dafna Tāla (Dafna Tal, Izraēla), Meinrads Šāde (Meinrad Schade, Šveice), Ilvija Njekotīna (Ilvy Njiokiktjien, Nīderlande), Čirags Džindals (Chirag Jindal, Jaunzēlande).

Romāna Korovina foto projekti ir bijuši redzami personālizstādēs Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā un Kalnciema kvartāla galerijā; grupu izstādēs Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā, dažādās nories vietās "Rīgas Fotomēneša" programmā. Romāns Korovins ir Valsts Kultūrkapitāla fonda Jaunrades veicināšanas mērķprogrammas 2020. gada stipendiāts.