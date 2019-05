Krievija aizdos Itālijai Leonardo da Vinči gleznu

Saistībā ar Leonardo da Vinči nāves 500. gadadienu Itālija ieguvusi tiesības deponēt no Ermitāžas Sanktpēterburgā slavenā renesanses mākslinieka gleznu "Madonna ar bērnu un ziediem" jeb "Benua Madonna" (Benois Madonna, ap 1478-80), raksta ārvalstu prese.

Ņemot vērā, ka pasaulē ir ap 20 autorizētas Leonardo da Vinči gleznas, par to deponēšanu ir liela konkurence. Iespēju plašākai publikai parādīt Ermitāžas īpašumā esošo darbu ieguvusi Itālijas pilsētiņa Fabriano, kurā ir vien 30 000 iedzīvotāju.

Da Vinči darbs "Madonna ar bērnu un ziediem" kopš cara Nikolaja II laikā tas nonāca Krievijā, deponēts vien trīs reizes, 1935. gadā to izrādīja Parīzē, 1979. gadā – Vašingtonā, Ņujorkā un Losandželosā 1979. gadā, bet Florencē 1984. gadā.

Fabriano glezna būs aplūkojama no 1. līdz 30. jūnijam, bet pēc tam tā ceļos uz Perudžu, kur to varēs apskatīt no 4. jūlija līdz 4. augustam.

"Madonna ar bērnu un ziediem" tapa Florencē 15. gadsimta 70. gados. Tiek uzskatīts, ka tas ir pirmais patstāvīgais Da Vinči mākslas darbs. Glezna Krievijā nonākusi 18. gadsimta beigās. Pēc vienas versijas to sev līdzi atveduši ceļojoši itāļu mūziķi, pēc citas – to 18. gadsimta 90. gados iegādājies artilērijas ģenerālis un mākslas kolekcionārs Aleksejs Korsakovs. Ir zināms, ka 1908. gadā glezna piederējusi Krievijā dzīvojošo arhitektu Benua ģimenei. 1914. gadā gleznu savai Ermitāžas kolekcijai iegādājies cars Nikolajs II.

Šobrīd zināms, ka Ermitāža palienēs Itālijai arī otru savā īpašumā esošo Da Vinči gleznu "Madonna Litta" (1490) kas būs galvenais mākslas darbs Leonardo da Vinči veltītajā izstādē Milānā, kas notiks no šā gada 8. novembra līdz 2020. gada 10. februārim.

Jau ziņots, ka šogad ar dažādiem pasākumiem un izstādēm Francijā un Itālijā tiek pieminēta Leonardo da Vinči nāves 500. gadadiena. Meistars mira 1519. gada 2. maijā.