Krišs Salmanis ieguvis 'Kim? Rezidences balvu 2021'

Mākslinieks Krišs Salmanis saņēmis iespēju 2021. gada vasarā pavadīt divus mēnešus Starptautisko darbnīcu un kuratoru programmā ISCP (International Studio & Curatorial Program ) Ņujorkā, kļūstot par trešo rezidentu no Latvijas, kas Kim? un ISCP sadarbības rezultātā dosies uz prestižo rezidenču programmu.

Kim? Laikmetīgās mākslas centrs rezidencei Ņujorkā izvirzīja četrus māksliniekus - Amandu Ziemeli, Līgu Spundi, Jāni Dzirnieku un Krišu Salmani. Komentējot Kriša Salmaņa izvēli, ISCP ekspertu komisija norāda: "ISCP rezidencei izvēlējās mākslinieku Krišu Salmani, novērtējot viņa spēcīgo māksliniecisko darbību un nozīmīgo ieguldījumu Latvijas mākslas vides attīstībā. Ticam, ka laiks, ko viņš pavadīs Ņujorkā, pavērs jaunas iespējas profesionālajā ziņā un sniegs iespēju iesaistīties Ņujorkas mākslas dzīves procesos".

"Kim? Rezidences balva" dibināta 2015. gadā ar mērķi veicināt Latvijas mākslinieku attīstību, profesionālo izaugsmi un starptautisko atpazīstamību. Ikgadējā "Kim? Rezidences balva" ļauj daudzsološam Latvijas māksliniekam piedalīties rezidences programmā vienā no Kim? partnerorganizācijām ārvalstīs. Krišs Salmanis būs jau trešais rezidents no Latvijas, kas Kim? un ISCP sadarbības rezultātā dosies uz Ņujorku. 2019. gadā ISCP rezidencē trīs mēnešus pavadīja māksliniece Maija Kurševa, savukārt 2016. gadā turp devās māksliniece Ieva Epnere. Uzturoties rezidencē, Kim? un Art in General (ASV) sadarbības ietvaros, Ieva Epnere Ņujorkā atklāja savu personālizstādi "Dzīvo atmiņu jūra", par ko 2019. gadā tika apbalvota ar "Purvīša balvu".

ISCP ir visaptveroša starptautiska vizuālo mākslu rezidenču programma, kurā līdz šim ņēmuši dalību vairāk nekā 1300 mākslinieku un kuratoru no vairāk nekā 55 valstīm. Krišs Salmanis būs viens no 35 rezidentiem, kuru regulāri apciemos starptautiski atpazīstami kuratori un mākslas profesionāļi, veicinot domu apmaiņu, mākslinieka prakses starptautisku ievērību un jaunu kontaktu veidošanu.

Krišs Salmanis (1977) absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļu un Ķelnes Mediju mākslas akadēmiju. Kopā ar mākslinieku Kasparu Podnieku pārstāvējis Latviju 55. Venēcijas mākslas biennālē. 2017. gadā kopā ar Annu Salmani un Kristapu Pētersonu apbalvots ar "Purvīša balvu". Mākslinieka darbi ir iekļauti Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un topošā Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja kolekcijās, kā arī Igaunijas mākslas muzeja kolekcijā un pieminēti grāmatā "Transitland: Video Art from Central and Eastern Europe".