Kundze savā virtuvē nejauši uziet vairāku miljonu eiro vērtu renesanses meistardarbu

Parīzes nomalē kāda kundze savā virtuvē nejauši uzgājusi agrīnās renesanses florenciešu gleznotāja Čimabues meistardarbs "Kristus izsmiešana" (Christ Mocked), kuras tirgus vērtība tiek lēsta no 4 līdz 6 miljoniem eiro, ziņo BBC.

Bizantijas tradīcijā tapušais meistardarbs gadiem neidentificēts atradās deviņdesmitgadīgās kundzes mājā netālu no Kompjeņas. Tas bija pielikts pie sienas starp atvērtā plānojuma virtuvi un dzīvojamo istabu tieši virs plīts, taču nebija sabojājies.

Šī gada jūnijā, kad kundze māju nolēma pārdot, tika nolīgts eksperts no izsoļu nama, lai novērtētu namu un tajā esošās sešdesmito gadu mēbeles – gadījumā, ja kaut kas no kundzes īpašuma ir pārdodams atsevišķi.

"Man bija dota nedēļa, lai novērtētu mājā esošos priekšmetus un to izstukšotu," medijam "Le Parisien" sacīja izsoļu nama eksperte Filomena Volfa. "Man nācās izbrīvēt tam laiku savā grafikā, jo citādi viss nokļūtu izgāztuvē."

Volfa atklāja, ka gleznu pamanījusi uzreiz, kā iegājusi namā. "Bieži vis nenākas redzēt ko tik kvalitatīvu. Es momentā nodomāju, ka tas ir itāļu primitīvisma darbs, taču nevarēju iedomātos, ka tas izrādīsies Čimabue."

Volfa, kura izsoļu namā darbu uzsāka vien pērn, ierosināja, ka kundzei gleznu vajadzētu parādīt mākslas ekspertiem. Tobrīd viņa lēsa, ka tās vērtība varētu būt no 300 līdz 400 tūkstošiem eiro.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Rezultātā tika uzrunāti mākslas eksperti Parīzē, kuri uzreiz to novērtēja par vairākiem miljoniem. Citi kundzes namā esošie priekšmeti – aptuveni 100 kopskaitā – tika pārdoti par 6 tūkstošiem eiro, savukārt pārējās mantas nonāca vietējā izgāztuvē.

Kundze un viņas ģimene vēlējās palikt anonīmi, taču atklāja izsoļu namam, ka vienmēr domājuši, ka šī glezna ir veca ikona no Krievijas. Pie sienas tā atradusies tik ilgi, ka neviens vairs neatceras, kā tā nonākusi ģimenes īpašumā.

Glezna ir rets florencieša Čimabues darbs. Čimabue (īstajā vārdā Čenno di Pepo) ir viens no agrīnās itāļu renesanses pionieriem, un tikai 11 uz koka gleznoti darbi ir identificēti kā viņa veikums. Neviens no tiem nav parakstīts.

Eksperti uzskata, ka konkrētais darbs ir daļa no apjomīga 1280. gada diptiha, kad Čimabue uzgleznoja astoņas ainas no Kristus krustā sišanas. Divas ainas no šī paša diptiha atrodas Londonas Nacionālajā galerijā un Frika kolekcijā Ņujorkā.

Mākslas eksperts Ēriks Turkins, kurš nodarbojās ar gleznas izpēti un novērtēšanu, atklāja medijiem, ka infrasarkanās gaismas testi pierādījuši, ka gleznu neapšaubāmi radījis "tas pats autors, kas iepriekšējās par Čimabue atzītās gleznas".

Glezna zem izsoles āmura nonāks "Acteon" izsoļu namā 27. oktobrī.