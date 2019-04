'Kvadrifrona' mākslas programmā Rīgas cirkā būs skatāma Elzas Sīles izstāde

No 12. aprīļa līdz 11. maijam Rīgas cirkā būs skatāma Cīrihē studējošās gleznotājas Elzas Sīles izstāde (c1, c2, citrons un citi), portālu "Delfi" informē teātra trupas "Kvadrifrons" pārstāvis Evarts Melnalksnis.

Elzas Sīles instalatīvie gleznojumi, kas veidoti no eļļas krāsas un grafīta, pastāv teritorijā starp spēles laukumu, karti un plānu, modeli, telpā izvietotu objektu shēmu un atmiņas tēlu kolekciju. Tie ir apjomi, kas sastāv no atsevišķām vienībām, kuru kombināciju izveides stratēģijas skatītājs izvēlas pats individuāli. Māksliniece, ietekmējoties no kopu teorijas, pēta vizuālu zīmju grupas, to īpašības, sakarības un procesu, kas norisinās to savstarpējās attiecībās. Elzas Sīles piedāvātais materiāls uztverei nav secīgi noteikts. Tas var būt izkliedēts vai blīvs, taču vienmēr ietver sevī potenciālu jauniem sastatījumiem. Atsevišķu daļu un to attiecību konstelācija var izcelties un drīz izirt skatītāja uztverē. Tās ir stingras un vienlaikus trauslas struktūras, kas aicina iedziļināties.

Elza Sīle ir latviešu gleznotāja, kura studējusi Latvijas Mākslas akadēmijā un patlaban noslēdz studijas Cīrihes Mākslu augstskolā. Ieguvusi SEB stipendiju glezniecībā (2011). Elzas Sīles izstādes notikušas laikmetīgās mākslas centrā KIM?, galerijā “Alma”, Villā Maraini Romā un citur. Savos darbos māksliniece pievēršas glezniecības robežu izpētei, sakausējot topogrāfiski gleznota attēla aspektus ar krāsu faktūru hiperbolizāciju. Izstādē Rīgas cirkā skatāma mākslinieces studiju noslēguma ekspozīcija.

Teātra trupas “Kvadrifrons” mākslinieciskajā programmā nozīmīgu vietu ieņem vizuālās mākslas sadaļa, kas tiek īstenota Rīgas cirka bijušajā ziloņu stallī. Šajā sezonā personālizstādes tur veidoja piecas jaunās mākslinieces: Līga Spunde, Hanele Zane Putniņa, Amanda Ziemele, Sabīne Zoltnere un Elza Sīle, kura ciklu noslēdz.

Elzas Sīles izstāde apskatāma no 12. aprīļa līdz 11. maijam ceturtdienās un sestdienās, no pulksten 16.00 līdz 19.00, Ieeja Rīgas cirkā no Alfrēda Kalniņa ielas.