Laikmetīgās mākslas centrs 'Kim?' tiešsaistē publicē izstāžu arhīvu

Laikmetīgās mākslas centrs "Kim?" uzsācis dalību jaunā laikmetīgās mākslas dokumentācijas tiešsaistes krātuvē "Contemporary Art Library".

Kā informē "Kim?" pārstāvji, "Contemporary Art Library" ir izveidota bezpeļņas organizācijas, kas uztur vienu no populārākajam laikmetīgās mākslas vietnēm tiešsaistē – "Contemporary Art Daily", paspārnē. Bibliotēka ir augošs arhīvs ar vairāk nekā 370 000 attēliem, dokumentiem un video, kurā pilnībā publiskots "Kim?" izstāžu arhīvs –160 ieraksti, kopš publiskās darbības uzsākšanas 2009. gadā.

Kā vēsta "Kim?" pārstāvji, jaunā bibliotēka, kas ir plašākais šāda veida publiskais arhīvs, glabā vairāk nekā 370 000 attēlu, dokumentu, un video, kas atspoguļo vairāk nekā 12 500 izstādes, performances un citus projektus, kas iegūti no pēdējiem "Contemporary Art Daily" arhīva 12 gadiem un papildus dokumentācijas no 78 dibinātājpartneriem – mākslas institūcijām un galerijām visā pasaulē.

Turpinot papildināt "Contemporary Art Library", arhīvu organizatori plāno koncentrēties uz reģioniem, kas līdz šim ir nepietiekami pārstāvēti arhīvos: mākslas telpām, kuru dokumentācija var izgaist no publikas, kā arī mākslinieku vadītām un alternatīvām telpām, kam nav pieejas profesionalizētai arhīvu infrastruktūrai. "Kim?" un Viļņas Laikmetīgās mākslas centrs ir vienīgās mākslas institūcijas no Baltijas, kas ir pārstāvētas šajā projektā.

"Contemporary Art Library" plašajai laikmetīgās mākslas dokumentācijas krātuvei var piekļūt bez maksas. Bibliotēkas vietnes contemporaryartlibrary.org apmeklētāji var meklēt māksliniekus vai mākslas telpas un pārlūkot hronoloģiski izkārtotu sarakstu ar izstādēm, performancēm un citām dokumentētām aktivitātēm. Visā bibliotēkā mākslinieku vārdi un mākslas telpas darbojas kā saites. Tāpat "Contemporary Art Daily", kas katru dienu turpina publicēt pašreizējās izstādes un citus projektus, iekļaus saites uz mākslinieku un mākslas telpu ierakstiem bibliotēkā. Tuvāko mēnešu laikā bibliotēka papildinās "Kim?" sadaļu ar institūcijas izdoto publikāciju un notikumu izlasi.

Kā uzsver "Kim?" pārstāvji, apvienojot un sasaistot atsevišķus laikmetīgās mākslas dokumentācijas arhīvus, "Contemporary Art Library" ļaus studentiem vieglāk apgūt laikmetīgās mākslas lauku, profesionāļiem veikt padziļinātus pētījumus un māksliniekiem sekot līdzi laikabiedru darbam. Iekļaujot šos dokumentācijas elementus modernā informācijas glabāšanas sistēmā, kas tiks atjaunināta, bibliotēka apņemas tos saglabāt arī gadījumos, kad tiks aizvērtas attiecīgās mākslas telpas un viņu interneta vietnes. Padarot nesenās mākslas vēstures procesus vairāk pieejamus, kā arī tādus, kuros vieglāk orientēties, bibliotēka sniedz pienesumu tam, lai laikmetīgās mākslas apguves procesi būtu iekļaujošāki.

"Kim?" Laikmetīgās mākslas centra dalību "Contemporary Art Library" atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.