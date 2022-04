Latviešu fotogrāfs Alnis Stakle uzvarējis prestižajā 'Sony World Photography Awards'

Latviešu fotogrāfs un mākslinieks Alnis Stakle uzvarējis prestižā fotogrāfijas konkursa "Sony World Photography Awards" profesionālajā kategorijā. Fotogrāfs uzvarēja ar attēlu kolāžu sēriju "Mellow Apocalypse" jeb "Liegā apokalipse". Fotogrāfs par saviem darbiem nule nominēts arī Latvijas augstākajam apbalvojumam vizuālajā mākslā – "Purvīša balvai".

Alnis Stakle bija viens no deviņiem pretendentiem profesionālās kategorijas radošajā (Creative) apakškategorijā. Viņa iesniegtais darbs "Mellow Apocalypse" ir attēlu kolāžu sērija, kas ir veidota no publiski pieejamu avotu vizuālajiem materiāliem – muzejiem, zinātniskām institūcijām un brīvpieejas attēlu glabātuvēm. Detalizēti izstrādātajās kolāžās saplūst un saduras dažādi elementi. Runājot par uzvaru, Stakle saka: "Es esmu ļoti pārsteigts un priecīgs būt viens no "Sony World Photography Awards" uzvarētājiem. Šī ir lieliska atzinība un iedrošinājums man kā fotogrāfam un pasniedzējam, kurš māca par fotogrāfiju."

Alnis Stakle ir profesionāls latviešu fotogrāfs un docētājs Rīgas Stradiņa universitātē. Viņa darbi ir plaši eksponēti, tai skaitā Latvijas Fotogrāfijas muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, modernās un laikmetīgās mākslas galerijā "Modern Art Oxford", kā arī fotogrāfijas ir publicētas žurnālā "British Journal of Photography", "Leica Fotografie International" un citos izdevumos.

Latviešu fotogrāfam konkurenti bija pretendenti no Vācijas, Apvienotās Karalistes, Rumānijas, Meksikas un Krievijas. Profesionālajam konkursam bija jāiesniedz darbs (5 – 10 attēli), kuros ir attēlots stāsts par politiskām vai klimata krīzēm, par personīgiem, iekšējiem pārdzīvojumiem, ģimeni un zaudējumu, kā arī ir redzama radoša pieeja dabas un reālās dzīves fotogrāfijām.

Alnis Stakle nav vienīgais latvietis, kurš ir guvis laurus šī gada "Sony World Photography Awards" konkursā. Brīvās kategorijas Nacionālo balvu ieguva rīdzinieks Viktors Rimarevs ar attēlu "Haze" jeb "Dūmaka", kurā tika notverts mirklis, kad Baltijas jūras krastu bija pārņēmusi zemā migla.

Reizē ar Alni Stakli tika paziņoti vēl deviņu profesionālā konkursa apakškategoriju uzvarētāji. Gada fotogrāfa titulu ieguva austrālietis Ādams Fergusons (Adam Ferguson), par brīvās kategorijas uzvarētāju tika nosaukts Skots Vilsons (Scott Wilson) no Apvienotās Karalistes, studentu konkursa kategorijā uzvarēja Ezra Bohms (Ezra Bohm) no Nīderlandes, toties jauniešu kategorijā uzvarēja 18 gadus vecais Tri Ngujens (Tri Nguyen) no Vjetnamas. Par ieguldījumu fotogrāfijas mākslas attīstībā tika godināts kanādiešu fotogrāfs Edvards Burtinskis (Edward Burtynsky).

Alnis Stakle jau iepriekš saņēmis prestižo apbalvojumu. 2011. gadā viņš "Sony World Photography Awards" uzvarēja arhitektūras kategorijā par sēriju "Lost:Paris".

"Sony World Photography Awards 2022" studentu, jauniešu, brīvās un profesionālās konkursa kategorijas uzvarētāju darbi no 13. aprīļa būs redzami mākslas centra "Somerset House" izstādē Londonā. Kopā ar šī gada uzvarētāju darbiem būs redzamas solo prezentācijas no 2020. gada fotogrāfa titula ieguvēja Pablo Albarengas (Pablo Albarenga) un 2021. gadā titulētā fotogrāfa Krega Īstona (Craig Easton).

Alnis Stakle, Latvia, Winner, Professional competition, Creative, Sony World Photography Awards 2022.