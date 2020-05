Šī gada 29. maijā Cēsu Pilsmuižas klētī atklāta unikāla izstāde "Multimediju performance Simbolisms", kas ir veltījums simbolismam Latvijas mākslā un kurā jaunās krāsās, skaņās un kustībā uzmirdzēs vairāk nekā 40 spilgtākās tā laika gleznas, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Virtuālā mākslinieku veidotā animācijas performancē būs redzami tādu latviešu vecmeistaru kā Jaņa Rozentāla, Vilhelma Purvīša, Johana Valtera, Pētera Kalves, Rūdolfa Pērles u.c. autoru darbi, kas Latvijas valsts simtgades programmā tika eksponēti Parīzē, Orsē muzejā. Mūsdienīgiem tehnoloģiskajiem risinājumiem veidotā izstāde tiek pieteikta kā labs veids, kā ar mākslu iepazīstināt bērnus.

Šis ir jau otrais Digitālā izstāžu nama "Lumiere" multimediālais projekts, ko var šobrīd aplūkot Cēsīs – Cēsu pils tornī ir izveidota unikāla izstāde – performance par Cēsu pils stāstu, kas ielūkoties nozīmīgākajos pils vēstures notikumos un sajust to atmosfēru.

Īpaši šai izstādei izcilais pianists Andrejs Osokins ieskaņojis melodijas katram mākslas darbam un visam priekšnesumam kopumā, interpretējot triju izcilo latviešu simbolisma laika skaņražu – Jāzepa Vītola, Emīla Dārziņa un Jāņa Mediņa darbus. Unikālo skaņu celiņu papildina Edvarta Virzas, Fallija, Zemgaliešu Birutas dzeja, ko ierunājuši aktieri Sandra Kļaviņa, Voldemārs Šoriņš un Jēkabs Reinis. Jaunās multimediālās izstādes tēmas ir "Mīts-Cilvēks-Daba".

"Multimediālā simbolisma mākslas izstāde ir digitāli izglītojošs mākslas-mūzikas-literatūras projekts, kas īpašā mākslas performancē iepazīstina ar izcilu Latvijas kultūras personību daiļradi 20. gadsimta sākumā. Pateicoties labākajiem multimediālās jomas māksliniekiem, izstāde ir izveidota mūsdienīgā tehnikā, lai tā ar savu sniegumu vienlīdz aizrautu gan mākslas pazinējus, gan arī tādus, kas līdz šim ar to ir bijuši sveši, tostarp arī bērnus. Izstādes pamatā ir Latvijas vecmeistaru gleznas, daļu no tām pirms diviem gadiem Baltijas simbolisma mākslas izstādē "Nepieradinātās dvēseles" Parīzē, Orsē muzejā aplūkoja vairāk kā 300 000 apmeklētāju. Īpaši radītas kustīgas animācijas, atrasta to laiku un sajūtu raksturojoša mūzika un dzeja atdzīvina telpu neparastā piedzīvojumā un ļauj gūt priekšstatu par to, cik mūsu mākslinieki ir bijuši spēcīgi simbolisma mākslā," atzīst Digitālā izstāžu nama "Lumiere" vadītājs Renārs Sproģis.

Šī Latvijai unikālā digitālā mākslas izstāde būs apskatāma daudzos reģionos un lielākajās pilsētās. Līdz 20. septembrim tā atradīsies Cēsu Pilsmuižas klētī, bet no 30. septembra tā priecēs arī Liepājas muzeja apmeklētājus. Savukārt nākamgad izstādi plānots izstādīt Rīgā un citviet Latvijā.

Ceļojošo multimediālo simbolisma izstādi veido Latvijā un pasaulē atpazīstami videomākslinieki Māra Kalves vadībā, skaņu dizainu veidojis Ernests Ansons, to producē Leonarda Ķestere. Katra glezna tiek parādīta, izmantojot plašu mūsdienu tehnoloģiju klāstu – piemēram, klasiska "stop-motion" animācija, slāņu video apstrāde, telpiskas gaismas 3D modelēšana virtuālā telpā.

Izstādi producējusi biedrība "Live Latvija" sadarbībā ar Digitālo izstāžu namu "Lumiere", kuram šī ir otrā tā veidotā izstāde – tās veiksmes stāsts ir multimediālais projekts par Cēsu pils vēsturi, ko var jau otro gadu redzēt Cēsu muzeja pils tornī. Pērn četru mēnešu laikā to noskatījās vairāk nekā 40 000 cilvēku.

Projekta partneris ir Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Multimediju darbā izmantoti mākslas darbi no Zuzānu kolekcijas un privātkolekcijām, kā arī no LNMM plašā krājuma.

Izstāde būs aplūkojama Cēsu Pilsmuižas klētī, Pils laukumā 9, Cēsīs. Tā būs atvērta katru dienu: no svētdienas līdz ceturtdienai no pulksten 10.00 līdz 18.00, bet piektdien un sestdien no pulksten 10.00 līdz 20.00. Tās rīkotāji nodrošina ar Covid-19 saistītos piesardzības pasākumus.