Latvijas paviljonu Venēcijas biennalē apmeklējis līdz šim lielākais skatītāju skaits

Mākslinieces Daigas Grantiņas veidotā ekspozīcija "Saules Suns", kas pārstāvēja Latviju 58. Venēcijas mākslas biennālē, pulcējusi vairāk kā 300 000 prestižās mākslas izstādes apmeklētāju, kas ir augstākais paviljona apmeklējums Latvijas dalības vesture, portālu "Delfi" informē "kim?" laikmetīgās mākslas centra pārstāvji.

Jau ziņots, ka šī gada biennāle norisinājās no 11. maija līdz 24. novembrim un kopā pulcēja vairāk kā 600 000 apmeklētāju, kas par spīti negaidītajiem plūdiem ir viens no vēsturiski augstākajiem apmeklējuma rādītājiem.

Šī gada Latvijas paviljons ir piesaistījis arī plašu mediju atsaucību, tiekot pieminēts tādos starptautiskos mākslas medijos kā "Arte", "CURA", "ARTnews" un citos. Kopš paviljona atklāšanas māksliniece Daiga Grantiņa ir izpelnījusies portāla "Artsy" atzinību kā viena no daudzsološākajiem Parīzes FIAC mākslas mesē redzamajiem māksliniekiem, kā arī decembra sākumā prestižais Ņujorkas Jaunais muzejs (New Museum) izziņoja Daigas Grantiņas izstādi "What Eats Around itself", kas Ņujorkā būs skatāma jau 2020. gada pavasarī.

"Dalība Venēcijas biennālē vērtējama kā būtisks instruments Latvijas starptautiskās atpazīstamības sasniegšanai vizuālās mākslas jomā. Veiksmīgai un ilgtermiņā produktīvai dalībai svarīga ir pārdomāta un profesionāla mākslas procesu reprezentēšanā, it īpaši mākslinieka, paviljona organizētāju un pārstāvētās valsts sadarbība, kas 2019. gadā vērtējama kā savstarpēji kvalitatīva un vērsta uz rezultātu. Paldies visiem Latvijas ekspozījas tapšanā iesaistītajiem," sacīja kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Atgādinām, ka Latvijas paviljonu 58. Venēcijas mākslas biennālē veidoja māksliniece Daiga Grantiņa, sadarbojoties ar kuratoriem Ingu Lāci un Valentīnu Klimašausku (Valentinas Klimašauskas). Par izstādes "Saules Suns" vadmotīviem kalpo gaismas un vienlaicības tēmas, kas instalācijā atsedz ainavu ar vairākiem centriem, veidotu ap vairākām saulēm, vairākiem gaismas avotiem, kuru stari savā ceļā šķērso dažādus materiālus un formas.

Venēcijas mākslas biennāle ir vērienīgākā un prestižākā mākslas izstāde pasaulē, kas tiekot rīkota reizi divos gados ierindojas starp apmeklētākajiem mākslas pasaules notikumiem. Latvija ar nacionālo ekspozīciju Venēcijas mākslas biennālē piedalās kopš 1999. gada. 57. Venēcijas mākslas biennālē Latvija tika pārstāvēta ar Miķeļa Fišera veidotu ekspozīciju "Kas slikts var notikt" (kuratore Inga Šteimane), taču 56. Venēcijas mākslas biennālē 2015. gadā Katrīnas Neiburgas un Andra Eglīša kopīgi veidotā ekspozīcija "Armpit".