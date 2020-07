'Lielajā dzintarā' atklās Kristīnes Abikas un Māra Ločmeļa kopizstādi 'Brazilvuds'

Piektdien, 10. jūlijā pulksten 17 Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" mākslas telpā "Civita Nova" tiks atklāta gleznotājas un scenogrāfes Kristīnes Abikas un fotogrāfa Māra Ločmeļa veidotā mākslas un procesa dokumentācijas izstāde "Brazilvuds", portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji.

Iepazīstinot ar izstādi, radošais producents Voldemārs Dūdums stāsta Brazilvuda teju Holivudas scenārijam pielīdzināmo, bet vēsturnieku neapšaubīto ceļu līdz Liepājai: "Stāsts iesākās pirms vairāk nekā 120 gadiem, kad 1884. gada rudens vētrā, pie Ulmales uz akmeņiem uzskrēja franču burinieks "Le Tage". Tas bija ceļā no Haiti uz Liepāju, un kravā tam bija Brazīlijas sarkankoks, paredzēts Krievijas cara galmam. Tā vietā melnais, dzelzim līdzīgais koks nogrima Baltijas jūras dzelmē, kur pacietīgi ripinās vēl šobaltdien. Laiku pa laikam Sārnates galdniekam Kārlim Rubenim vecie zvejnieki atnesa izskaloto "brezilkoku" un stāstus par nažu spaliem, kas krāso plaukstas sarkanas. Par melnā koka skaidās vārītiem tīkliem, kas kļūstot rudi. Vai ar tādu pašu metodi krāsotām Lieldienu olām. Tikmēr pāvilostnieks Rolfs Jansons no atrastajiem kokiem uz metāla virpas virpo vīna pudeļu aizbāžņus. Rolfa un Kārļa stāstu iespaidota, māksliniece Kristīne Abika nolēma atrast veidu, kā brazilkokā noslēpto krāsu atdzīvināt uz audekliem, bet fotogrāfs Māris Ločmelis fiksēja īsos mirkļus, kad koka skaidas iekrāso ūdeni tumši sārtu un brazilkoka asinis vēl nav atdzisušas."

"Šī ir Brazilvuda stāsta pirmā daļa. Daļa, kurā brazilkoka krava ar 120 gadu kavēšanos ierodas Liepājā un iekrāsojas Lielajā dzintarā. Neviens nezina, cik daudz brazilkoka sprunguļu vēl gaida izkāpšanu krastā, bet ir pilnīgi skaidrs, ka sarkanais koks aizraus vēl daudzus un stāstam būs turpinājumi," raksta izstādes veidotāji.

Izstādē skatāmās mākslas formas autori definē kā mākslas un procesa dokumentāciju, ko klātienē aicina piedzīvot ikvienu.

Teātra māksliniece un gleznotāja Kristīne Abika dzimusi 1975. gadā. Mācījusies Jaņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā. 2001. gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības un Scenogrāfijas nodaļas prof. A. Naumova un K. Zariņa vadībā. Veidojusi scenogrāfiju un tērpus vairāk kā 40 teātra izrādēm, saņēmusi vairākas "Spēlmaņu nakts" nominācijas, kā arī Čaikas balvu Krievijā. Teātrī īpaša sadarbība izveidojusies ar režisoriem Pēteri Krilovu un Ināru Slucku, bet mākslā - ar galeriju Istaba. Veidojusi vairākas personizstādes un grupu izstādes. Ilgstoša Kristīnes Abikas aizraušanās ir "neglancētie" priekšmeti. Izskaloti no jūras, atrasti "Latgalītē", metāllūžņu nodošanas punktos un citās dārgumu krātuvēs, tie veido personisko "kunstkameru", kas kļūst par iedvesmu tālākajiem zīmējumiem, gleznām, scenogrāfijai.

Māris Ločmelis (1978) – fotogrāfs ar divdesmit gadu pieredzi. Profesionālo fotogrāfa izglītību ieguvis Rīgā, ko 2011. gadā papildinājis ar maģistra grādu modes fotogrāfijā no Londonas Mākslu universitātes (University of the Arts London, London College of Fashion). 2003. gada nodibinājis savu fotostudiju "SunsStudio", kura šobrīd ir viena no lielākajām fotostudijām Rīgā. Māra pamatnodarbošanās ir reklāmas fotogrāfija. Paralēli tai, kopā ar Raimo Lielbriedi ir pirmie fotogrāfi Latvijā, kuri atdzīvinājuši vēsturisko 19. gadsimta ambrotipu (wet plate) fototehniku. Vairākas wet plate fotogrāfijas savā kolekcijā ir iegādājies Latvijas Fotogrāfijas Muzejs, un tās ieguvušas lielu popularitāti arī privāto klientu lokā. Organizējis vairākās personālizstādēs un piedalījies grupu izstādēs Latvijā, Lietuvā, Meksikā, Polijā un Krievijā.

Izstāde līdz 13. septembrim bez ieejas maksas skatāma koncertzāles darba laikā – no otrdienas līdz piektdienai no pulksten 12 līdz 17, sestdienās un svētdienās no pulksten 10 līdz 15.