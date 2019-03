'Lielajā dzintarā' atklās laikmetīgās mākslas izstādi 'Iekļauties kustībā'

Piektdien, 5. aprīlī, pulksten 17.00, Liepājas koncertzāle "Lielais dzintars" sadarbībā ar Francijas institūtu Latvijā un Latvijas Mākslas akadēmiju aicina uz izstādes "Iekļauties kustībā" atklāšanu. Izstāde ir dialogs starp jauno un talantīgo franču mākslinieku Silvēru Žarosonu (Silvère Jarrosson) un trīs latviešu māksliniekiem Reini Bērziņu, Ansi Rozentālu un Jāni Noviku.

Izstāde apvieno četru mākslinieku daiļradi ar vienojošo pamata tēmu – kustība. Mākslinieki ir radījuši instalācijas, kas aicinās skatītājus saplūst ar mākslas darbiem. Silvērs Žarosons Francijā ir uzgleznojis 16 lielformāta audeklus, kuri izstādīti organiskā apļa kompozīcijā būs kā atbilde uz Anša Rozentāla metafiziskajām pārdomām par ūdens un gaisa tēmu, Jāņa Novika koka instalācijām vai Reiņa Bērziņa tēlniecības objektiem.

Izstādē "Iekļauties kustībā" Latvijas un Francijas jaunie mākslinieki rada savas interpretācijas par kustību un personisko telpu. Mākslinieku darbi ietver laika cilpas, kuras konstruē un dekonsturē realitāti, mūsdienu trokšņainā vide tiek apstrādāta mainīgos audio signālos, ar kuru palīdzību rodas kustība un tiek mainīts vizuāli uztveramais attēls. Vienojošs elements jauno mākslinieku darbos ir lielformātu glezniecības un skaņas instalācijas.

Pirmo reizi izstāde 2018. gada nogalē tika izrādīta Latvijas Mākslas akadēmijā. Tagad savu otro dzīvi tā piedzīvos Liepājas koncertzāles "Lielais dzintars" mākslas telpā "Civita Nova". Izstāde Liepājā būs papildināta ar Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu darbiem, ko jaunie mākslinieki radīs īpašā, tieši viņiem organizētā Silvēra Žarosona meistarklasē.

Divdesmit piecus gadus jaunais Silvērs Žarosons jau no mazotnes apguvis klasiskās dejas mākslu. Brīdī, kad viņš uzsāka spīdošu profesionālo karjeru Parīzes Operā, astoņpadsmit gadus jaunais mākslinieks piedzīvoja smagu traumu. Stingri nolēmis nepadoties liktenim, kas gandrīz bija lēmis viņam dzīvi ar kustību traucējumiem, Silvērs uzsāka dabaszinību studijas un pārtapa vienlaicīgi arī par tēlotājmākslinieku. Viņš attīstīja pats savu autortehniku, kurā apvienojas visas viņa daudzpusīgās aizraušanās. Kustībai tajā atvēlēta īpaša loma. Dažu gaida laikā S. Žarosons kā mākslinieks sasniedza tādu brieduma pakāpi, ka viņu ātri vien ievēro daudzi mākslas jomas profesionāļi un kolekcionāri. Viņa darbi jau tikuši daudzas reizes izstādīti personālizstādēs vai grupu izstādes gan Francijā, gan Itālijā, Vācijā, ASV, Ķīnā, Honkongā, Makao u.c.

Izstāde "Lielajā dzintarā" apskatāma no 5. līdz 23. aprīlim. Darba laiks: no pirmdienas līdz sestdienai, pulksten 10.00 līdz 19.00, svētdienās – no pulksten 10.00 līdz 15.00. Ieeja izstādē – bez maksas.