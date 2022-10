Lielās apmeklētāju intereses dēļ LNMM pagarina Vilhelma Purvīša jubilejas izstādi

Atsaucoties lielajai apmeklētāju interesei, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs līdz 16. oktobrim pagarina izstādi "PURVĪTIS", kas veidota par godu izcilā latviešu ainavista Vilhelma Purvīša 150. jubilejai. Kā vēsta LNMM pārstāvji, līdz šim izstādē pabijuši 52 000 apmeklētāju.

Kā atgādina izstādes veidotāji, nacionālās ainavu glezniecības izveidotājs un vērienīgākais modernizētājs Vilhelms Purvītis (1872–1945) ir atzīts par vienu no galvenajām personībām Latvijas 20. gadsimta pirmās puses vizuālajā mākslā.

"Purvītis pelna īpašu ievērību kā augstākās mākslas izglītības idejas īstenotājs un kultūrpolitikas līdzveidotājs neatkarīgajā Latvijas valstī, kā pirmais Latvijas Mākslas akadēmijas rektors un Dabasskatu meistardarbnīcas vadītājs un vienlaikus – prestižā Rīgas pilsētas mākslas muzeja (tag. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, LNMM) direktors, nacionālās mākslas kolekcijas veidotājs un reprezentatīvu starptautisko izstāžu rīkotājs. Vilhelma Purvīša 150. jubileja ir iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā 2022. gadā," raksta izstādes veidotāji.

Foto: Kristaps Kalns

Eiropeiskā latviešu klasiķa vārds Latvijas mākslas vēsturē un sabiedrības priekšstatos kļuvis par vienu no nacionālās identitātes simboliem. Gleznotāja radīto dzimtās ziemeļnieciskās dabas koptēlu, tāpat kā klasiski komponēto Latvijas ideālo ainavu gadalaiku mijā, mēdz uztvert kā nacionālās ainavas kanonu. Vecmeistaram veltītā jubilejas retrospekcija aptver dažādu daiļrades periodu darbu izlasi no vairākām muzeju un privātkolekcijām.

Kopš izstādes "PURVĪTIS" atklāšanas 28. maijā to paspējuši apskatīt jau vairāk nekā 52 000 apmeklētāju. Aicinot baudīt vecmeistara mantojumu līdz pat oktobra vidum, izstādes pēdējā nedēļā Latvijas Nacionālais mākslas muzejs pagarina arī darba laiku: 14. oktobrī tas būs no pulksten 10 līdz 20, bet 15. un 16. oktobrī – no pulksten 10 līdz 19.

Bez pamatekspozīcijas Lielajā izstāžu zālē (-2. stāvā) LNMM izstādes laikā piedāvā vēl nebijušu iespēju, uzkāpjot pa sastatnēm četr/u metru augstumā, tuvumā aplūkot vienu no Purvīša sienu gleznojumiem, kas rotā trešā stāva vestibilu, – 1907. gadā radīto ainavu "Kokneses pilsdrupas". Trīs muzeja linešu gleznojumi ir mākslinieka vienīgais veikums monumentāli dekoratīvajā glezniecībā.

Foto: Kristaps Kalns

Kā izstādes satelītelements Vilhelma Purvīša gleznu vietā 19. un 20. gadsimta mijas Latvijas mākslas pastāvīgās ekspozīcijas zālē 3. stāvā iekļaujas Kristapa Kalna fotogrāfiju grupa "Prototips", kas tematiski saista glezniecības klasikas ilglaiku ar šodienas esamības dokumentējumu. Fotodarbos fiksēta Latvijas ainava četru gadalaiku mainībā, māksliniekam no dokumentāli vērojošas pozīcijas pētot ainaviskos tēlus, klasiskos motīvus un kompozīcijas principus, ko pazīstam no Purvīša gleznām.

Izstādes izskaņā norisināsies atvērtās ekskursijas, kurās apmeklētāji kopā ar muzeja gidiem iepazīs dažādas Vilhelma Purvīša darbības šķautnes. Ekskursijas notiks katru dienu no otrdienas līdz piektdienai: 11., 12. un 14. oktobrī pulksten 15, 13. oktobrī pulksten 11. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Atgādinām, ka izstādes dziļākai iepazīšanai skatītājiem ir pieejams audiogids, kas latviešu un angļu valodā vēsta par deviņiem Vilhelma Purvīša mākslas darbiem, kā arī piedāvā noklausīties fragmentus no mākslinieka 1926. gadā rakstītās apceres "Daba un māksla". Audiogidu var bez maksas lejupielādēt viedtālrunī, izmantojot LNMM mobilo lietotni "Mākslas muzejs".

Savukārt ģimenes ar bērniem tiek aicinātas atklāt izstādi "PURVĪTIS" ar īpaši sagatavota izziņas un radošu aktivitāšu materiāla palīdzību. Tas bērnus iepazīstina ar nozīmīgā latviešu gleznotāja personību, viņa radītajiem mākslas darbiem un autora radošo procesu. Darba lapas bez maksas paņemamas muzeja Informācijas punktā un izstādē.