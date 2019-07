Liepājā atklās jauno latviešu mākslinieku izstādi 'Kāds sakars'

No 26. jūlija līdz 13. septembrim Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" būs skatāma septiņu jauno latviešu mākslinieku grupas izstāde "Kāds sakars", portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji.

Izstāde iecerēta kā atšķirīgu autoru darbu parāde un vienlaikus arī centiens meklēt kopsaucējus šo mākslinieku rokrakstos. Uz izstādes atklāšanu interesenti aicināti piektdien, 26. jūlijā, pulksten 18.00 koncertzāles mākslas telpā "Civita Nova".

"Vietējie mākslas aprakstnieki un profesionāļi nereti viens otram pārmet nespēju skaidri definēt pēdējā laika tendences, kas novērojamas latviešu laikmetīgajā mākslā, formulējumu vietā dodot priekšroku kriptiskām, žargoniskām frāzēm un atrunām. Izstāžu recenzijās brīžam pavīd kāds vērtīgs vai procesus izgaismojošs teikums, bet ar to vien nepietiek. Izstādē "Kāds sakars" tiks apskatīts virziens, kas pēdējo gadu laikā iezīmējies jauno latviešu mākslinieku interešu lokā — apkārt esošu banalitāšu un ikdienišķu parādību romantizācija," par izstādes ieceri stāsta tās kurators, mākslas kritiķis Tomass Pārups.

Izstādes dalībnieki – Elza Sīle, Vika Eksta, GolfClayderman, Subspatial.xyz un Katrīna Čemme – vai nu pastarpināti, vai tiešā veidā atsaucas uz masu kultūras fenomeniem. Caur priekšmetiem, teksta fragmentiem, tēliem un asociāciju uzlādētām zīmēm viņi koķetē ar banālo, radot daudznozīmīgas asprātības, kas nebūt nav raksturojamas kā banālas.

Mākslinieku foto un video darbi, kā arī instalācijas būs skatāmas jaunākās paaudzes QLED TV ekrānos, tostarp jaunajā un unikālajā "Frame TV", kas radīts, lai demonstrētu mākslas darbus.

Ar padziļinātu izstādes koncepcijas aprakstu varēs iepazīties tās katalogā, kas būs pieejams izstādes atklāšanas datumā, 26. jūlijā.

Izstādes darba laiks: no pirmdienas līdz sestdienai no pulksten 10.00 līdz 19.00, svētdienās no pulksten 10.00 līdz 15.00. Ieeja – bezmaksas.